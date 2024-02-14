少子化衝擊小兒科醫師招募 專家籲：廢總額、提高費率

少子化衝擊小兒科醫師人力招募，預估2024年8月僅能招募到8、90人，其餘如急重症等科別也有招不滿的問題，前中央健康保險局總經理張鴻仁說，靠廢除健保總額、提高費率等手段，讓財源變多，同時替護理師和這些科別的醫師加薪，才有可能吸引現在的護生和醫學生，讓他們未來有意願投入這些科別。

每年的新生兒人數，從40萬左右掉到剩下約13萬，台灣兒科醫學會理事長倪衍玄說，少子化也讓小兒科醫師招募呈現下滑趨勢，每年有130位住院醫師名額、目前正在招募中，預估到2024年8月1日，僅能招募到8、90人。

少子化代表病人可能沒這麼多，倪衍玄指出，代表健保給付的狀況會跟著變少，讓小兒科變成一個相對吃虧的科別，因為即便病人數變成過往的3分之1，但醫師不可能因為這樣就只上3分之1的班，而病人數減少，急、重、難、罕的患者數跟著降低，兒科醫師可能就得要到國外受訓、累積經驗，「作為兒科醫師，雖然孩子生得少，但每個都要好、一個都不能少」，未來較可能朝精緻化照顧的方向發展。

新加坡的公醫制度，被外界認為可能是解決這個問題的「他山之石」，張鴻仁指出，新加坡的自費是全面自費，政府不會出錢，所以叫做自由市場，所以醫院可以有高收費、高單價，這和台灣的健保自費項目不同，換算下來約比台灣的費用多10至20倍，以入住單人病房為例，新加坡是全面自行負擔，台灣則是支付病房差價，兩者完全不同。

新加坡醫院有辦法收這麼高的錢，醫療人員的薪水也可以是台灣的10至20倍，張鴻仁表示，因為可以給出高薪資，當碰到醫療人力缺口時，就可以從菲律賓甚至是台灣等其他國家招募人才，「他只要給夠高的薪水就好了」。

張鴻仁指出，少數醫師也許不在乎薪水多寡，但一個制度不能靠少數人的愛心來支持，更不能「道德勒索」醫療人員，不能一天到晚叫人家用愛心，有些護理人員年薪甚至不到70萬，導致擁有執照的人超過30萬，實際執業的卻不到20萬，不可能用低薪卻想要有高品質的人力。

張鴻仁說，解方就是「廢除總制度、提高健保費率」，把限制鬆開後，才有錢能替護理師和小兒科等科別醫師加薪，如此一來才能提升，在校護理相關科系和醫學系學生，投入這些科別的誘因，這樣要花上幾年的時間，但不做永遠不會解決。

針對兒科醫師人力缺口問題，曾有相關討論提到，招募外籍醫師來台，倪衍玄說，這是需要非常謹慎討論的議題，包含招募哪個國家的醫師、當地的醫師教育養成如何、是否為台灣可以接受的制度等，因為醫師處理的是人的生命問題，必須非常小心。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁指出，解決之道有二，包括健保對小兒科的給付要適度調整，才能讓人才願意投入；人口少子化，但兒童醫療很重要，未來可能變成類似兒童醫療網模式，專責醫院以外，還要有責任醫院的配置，每個區都要有責任醫院。

除了給付調高之外，也要透過政府補貼政策，穩定專責跟責任醫院小兒科薪資，洪子仁說，因為小孩雖然人少，但要有人看，像是小兒急診，如果只看「量」，收入就會不足，一方面健保給付調高，一方面用補貼政策，例如公務預算補貼專責與責任醫院兒科醫師薪資，也許要這樣才能讓醫師願意投入兒科。