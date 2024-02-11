台北今晨9.9度低溫 鄭明典：寒流達標 日夜溫差大
今天大年初二，中央氣象署台北測站今天清晨5時出現9.9度低溫。前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，寒流達標，輻射冷卻發威，清晨低溫顯著，日出後的增溫也會很快，所以預報上會強調「日夜溫差大」。
根據中央氣象署觀測資料顯示，今天平地最低溫為清晨4時40分苗栗縣大河測站4.0度低溫，其次是苗栗縣苗栗農改和畜試北區分所都只有4.4度。
中央氣象署表示，強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，北台灣天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，中部以北及宜蘭低溫只有8到11度，其他13至15度。
今天白天氣溫略為回升，北部及宜花高溫17至19度，其他地區20到25度，西半部日夜溫差大，留意溫度變化；天氣方面，各地為多雲到晴，僅花東地區、恆春半島及南部山區有零星降雨。
東北風偏強，台中至雲林沿海空曠地區及恆春半島、綠島、蘭嶼、澎湖有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，海邊活動特別留意安全。
根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天受強烈大陸冷氣團影響，上海過去24小時細懸浮微粒最高濃度為378微克／立方公尺，東北風持續挾帶境外汙染物影響台灣及離島，影響情況視上游濃度累積而有所變化，中南部清晨及夜間擴散條件差，汙染物易累積；須留意春節期間，各地節慶活動可能造成短時間汙染物濃度上升；花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、宜蘭空品區及澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖為「橘色提醒」等級，中南部清晨及夜間、馬祖短時間可能達紅色警示等級；金門為「紅色警示」等級。
明天大年初三，清晨強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，台南以北及宜蘭低溫只有8到11度，其他地區14、15度。白天起強烈大陸冷氣團減弱，氣溫回升，西半部留意日夜溫差大；各地為多雲到晴，僅花東地區及恆春半島有零星短暫雨。
周二大年初四、周三初五清晨輻射冷卻影響氣溫仍偏低，留意日夜溫差大；各地為晴到多雲，僅東南部地區有零星短暫雨；大年初五馬祖、金門易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返留意航班資訊。
周四水氣稍增，東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。
周五東北季風稍增強，北台灣天氣轉涼；迎風面北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部地區為多雲到晴。
周六東北季風減弱，北台灣氣溫回升；環境風場轉偏東風，迎風面東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。
18日、19日東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；20日北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。
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