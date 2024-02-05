不是日本人！來台逛商場的旅客「這國」人最多 網驚曝：超有感

大家想過來台的旅客中，國籍最多的是哪一國呢？一名網友在PTT上發文討論，看到一張商場外的外國旅客調查圖，驚覺韓國人比日本人多好多。

原PO表示，最近看到一張商場外的外國旅客調查圖，發現韓國旅客已被貼到沒位置了，相對日本還很多空間，驚訝地表示怎麼差這麼多，忍不住詢問，為何來台旅遊韓國人比日本人多好多？

貼文一出，引起網友們熱議，「韓國現在正在瘋台灣」、「南韓確實很多人來台灣玩」、「韓國人很喜歡到台灣過冬」、「日本旅遊也一堆韓國人」、「韓國人變多真的有感」、「現在蠻明顯，路上都沒日本觀光客」。

許多網友指出造成日本人不出國的原因是日幣貶值，「日幣貶太多沒錢出國」、「因為日幣貶到沒錢出國了吧」、「日幣貶值，台灣物價對他們來說偏貴」、「日幣貶很多，出國玩變貴了」、「日幣貶這不是很明顯？」、「日幣貶到他們不想出國了吧！或是太貴不想來」。

還有網友指出台灣這兩地有超多韓國人出沒，「韓國人都來台灣逛家樂福」、「西門町、家樂福開24小時很多外國人」、「韓國人是真愛去家樂福」、「在西門町打工，深刻感受到韓國人有夠多」、「西門町真的超多韓國人」。

不過，根據交通部官方統計顯示，來台旅遊的日客還是比韓客多，此賣場外國旅客調查圖只表示韓國人喜歡逛家樂福，但近一年有個明顯的現象，以前來台的日客是韓客的一倍多，現在韓客則大增至接近日客的八成。