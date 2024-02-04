聽新聞
test
0:00 / 0:00
今天立春中南部好熱 馬祖入夜後恐雷雨 周二起全台漸轉雨降溫
今天是24節氣的立春，一年開始的第一個節氣。天氣風險公司天氣分析師廖于霆表示，今天白天台灣附近風場轉東南風，迎風面的東半部地區有短暫雨，西半部早晚有低雲或霧，行車要留意安全。
氣溫方面，各地高溫呈現上升趨勢。廖于霆表示，北部今天高溫可來到25-27度，中部26-28度，南部26-31度，東半部22-25度。中南部地區感受上甚至有點熱了。
廖于霆表示，今天深夜到明天清晨有到鋒面通過，整個西半部以及北部將轉為陰陣雨天氣，馬祖有可能出現雷雨。
不過，他說，這波鋒面來得快走得也快，到了明天上班時間，各地降雨都已經趨緩。但隨之而來的是東北季風增強，中部以北與東北部氣溫明顯下降，高溫剩下18-20度，低溫14-15度，感受明顯轉濕冷。南部與東南部感受較不明顯，但夜晚低溫會降到16-20度，日夜溫差拉大。
本周台灣天氣不太穩定，廖于霆表示，明天到周二僅北部東北部有陣雨，到了周三、周四小年夜降雨範圍明顯擴大，受華南雲系東移影響，西半部與北部地區都會轉為陰陣雨的天氣，且冷空氣南下，目前看來可達到大陸冷氣團等級，周四小年夜到周六初一各地低溫只有11-13度，感受寒冷。
今天是近期最溫暖的一天，廖于霆表示，未來1周到除夕夜，台灣整體氣溫呈現緩步下降趨勢，且降雨機率逐步升高。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言