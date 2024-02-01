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迎龍年春節接財神 秀泰生活嘉義店員工裝扮財神爺到文財殿上香

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
秀泰生活嘉義店員工特地裝扮財神爺，到嘉義市知名的文財殿上香，帶禮品過爐， 將財神祝福送客人，為回饋支持嘉義店粉絲，將送神秘禮物。記者魯永明／攝影
秀泰生活嘉義店員工特地裝扮財神爺，到嘉義市知名的文財殿上香，帶禮品過爐， 將財神祝福送客人，為回饋支持嘉義店粉絲，將送神秘禮物。記者魯永明／攝影

農曆龍年春節將近，除戶外走春，逛百貨公司也能感受濃濃年味！全台秀泰生活即日起至25日推出「龍躍新春」檔期活動，秀泰生活嘉義店員工特地裝扮財神爺，到嘉義市知名的文財殿上香，帶禮品過爐， 將財神祝福送客人，為回饋支持嘉義店粉絲，將送神秘禮物。

秀泰生活嘉義店說，「龍躍新春」活動，除服飾品牌推出龍年開運穿搭，還有家電、春節伴手禮及新年團聚精選年菜，商場館設置融合傳統燈籠與紙扇藝術發想而成「龍躍新春」主題打卡點，以洋紅色為視覺主軸，漸變出多樣化色系，構成祥龍悠遊翱翔意象，增添新年喜慶氣氛，傳遞對於2024年繁榮向上未來展望。

秀泰會員單筆消費滿1500元免費兌換「任你裝三用袋」；當日累計消費滿4500元免費兌換「呼搭啦對杯組」；滿1萬免費兌換「能屈能伸摺疊籃」；數量有限，換完為止，還有只送不賣「龍躍新春紅包袋」及「一元復始小卡」。

大年初一到初五，天天都有「龍躍新春」系列活動，大年初一至初三每日發放「龍躍發財金」，數量有限，發完為止；大年初一至初五舉辦「龍來添財氣」，財神爺在館內與民眾玩小遊戲互動，分享好財運！另安排DIY親子手作課程、年貨市集及樂酷童萌「春節小小財神」，讓小朋友體驗穿古裝、寫書法、扮演攤商小老闆以物易物的樂趣。

日本知名的IP「SPY×FAMILY間諜家家酒」首度躍上電影大銀幕新作「劇場版SPY×FAMILY CODE: White」，在日本突破34億日圓票房成績，台灣已在1月19日上映，秀泰嘉義影城獨家開賣2款「SPY×FAMILY間諜家家酒」超Q萌隨身商品，有環保實用「飲料提袋」及小巧「果凍包」。

秀泰生活嘉義店員工特地裝扮財神爺，到嘉義市知名的文財殿上香，帶禮品過爐， 將財神祝福送客人，為回饋支持嘉義店粉絲，將送神秘禮物。記者魯永明／攝影
秀泰生活嘉義店員工特地裝扮財神爺，到嘉義市知名的文財殿上香，帶禮品過爐， 將財神祝福送客人，為回饋支持嘉義店粉絲，將送神秘禮物。記者魯永明／攝影

嘉義 財神 春節

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