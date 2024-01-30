春節日均退票5千張 長榮航：依規範處理

長榮航空機師罷工危機前天落幕，交通部長王國材昨忽透露，長榮機師於本月廿二日取得合法罷工權後，至廿七日期間，長榮航空於春節期間已售機票，平均每天退約五千張票，長榮會妥善處理；長榮航空解釋，與機師工會已達成協議，航班均會正常營運，因此相關退改票事宜，依正常改退票作業辦法的規範處理。

王國材昨受訪表示，從長榮航空發生勞資爭議起，交通部、勞動部與桃園市政府勞動局皆參與、積極討論，最重要的關鍵為上周六、日，因行政院副院長鄭文燦於桃園市長任內，與勞資雙方的交情不錯，互有信任，鄭文燦更捨棄上周末很多行程，全心參與協調。勞資最終本於公司聲譽，及可能造成的民怨，雙方各退一步，最終於本月廿八日達成協議。

王國材提及，長榮機師於本月廿二日取得合法罷工權後，原本長榮航空在春節期間，每日平均售出三點八萬張機票，至廿七日則剩三點三萬張，代表平均每天退票五千張；他有向長榮航空提到，有關旅行社及旅客退票問題，長榮航空回覆會妥善處理。

雖然長榮航空機師的罷工危機解除，外界仍密切討論罷工預告期延長等議題，王國材表示，二○一九年曾討論過此事，交通部支持罷工預告期；不過，勞團則認為勞權會受損，且罷工投票本身就代表預告，因此此事仍待討論，目前傾向不修法。他並強調，會將旅行業對罷工預告期的意見，提供勞動部溝通參考。

王國材指出，已要求隸屬交通部國營公司的董事長、總經理，定期在每一季與各自工會主要幹部溝通，及時處理相關問題，就不會演變到勞工擬發起罷工，民營航空公司也可參考。