桃園觀音區突停電 4896戶摸黑...民：最大電廠在這也沒用

桃園市觀音區日前大潭電廠所在地大潭里無預告停電，昨天晚上再發生4896戶大規模的停電，台電雖然立即追查和搶修，也花了約3小時，一直到今天凌晨0時30分，才完成最後51戶修復工作。市議員吳進昌和民眾不滿地方頻頻發生跳電，指出觀音區有北台灣最大的發電廠大潭電廠，還有幾家汽電共生廠，前市府和經濟部還護航核准3家SRF（固態再生燃料棒）廠準備在觀音設發電廠，結果觀音卻常跳電，實在很諷刺。

台電表示，昨天晚上9點52分觀音區「白玉OH39」編號的饋線突然跳脫，造成觀音區草新等里合計4896戶停電，停電時自動開關立即產生作用，有2369戶在1分鐘後恢復供電，不過還是有2527戶停電，搶修人員立即全線追查跳電原因，找到「白玉OH39饋線」有一組開關不良，還有一條架空地線（防饋線遭雷擊的線路）斷落，工程人員隨即更換與重新接上受損的設備，到了深夜11點56分還有51戶沒有恢復供電，搶修工作隔天凌晨0點30分完成，最後的51戶也恢復供電。

吳進昌指出，停電的時候就向台電反映，並在即時平台通報台電說因白玉OH39饋線不明原因跳脫，造成富林、草新、保障、塔腳等里約4896戶停電，相當於觀音區近20%用戶停電。他在臉書通知大家台電桃園營業處已經派員巡修中，請停電戶耐心等候，就這樣停電3個小時。鄉親說前幾天大潭里也跳電，北部最大的電廠就在旁邊，住在這邊得到了空汚跟不停的跳電；也有住家說一直跳電，跳完發現電視和監視器都開不起來疑似壞掉了，台電要怎麼賠償？

吳進昌說桃園市，觀音、新屋、大園、蘆竹沿海四個行政區電線電纜一直有鹽害損壞問題，電線電纜不地下化跳電的問題永遠沒辦法解決，地方上也一直在反應，但是地下化的速度就是很慢，觀音區有全北台灣最大，桃園最多的發電廠，現在還在抗爭起拒絕SRF發電廠進桃科，要這麼多電廠有什麼用？鄉親得到的就是污染和不斷的跳電。

台電表示電線電纜地下化一直在進行，其中台15線從蘆竹往南到新屋四個行政區線纜地下化都已經完成，其他就是市政府提出相關地下化計畫，台電都會配合，不過地下化比較常見的問題是要規畫變壓器的用地，台15線有中央分隔島可以設置，不過一般像地方政府所屬的道路如果沒有這樣的空間，就必須和住家或店家協調找地方設置，通常民眾都不希望地下化的變壓器放在自己家或店面旁邊。

台電表示，如果遇上突發停電，建議拔掉家電的插頭，民眾如果質疑突發停電再復電是損壞家電的原因，可以請在地的巡修課派員前往認定電話（03）4333238，或連絡在地的台電客服派巡修課人員前往了解。