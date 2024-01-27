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桃園觀音區突停電 4896戶摸黑...民：最大電廠在這也沒用

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
吳進昌議員在停電的時候透過常用的網路平台通知鄉親最新搶修進度。圖／桃園市議員吳進昌臉書
吳進昌議員在停電的時候透過常用的網路平台通知鄉親最新搶修進度。圖／桃園市議員吳進昌臉書

桃園觀音區日前大潭電廠所在地大潭里無預告停電，昨天晚上再發生4896戶大規模的停電，台電雖然立即追查和搶修，也花了約3小時，一直到今天凌晨0時30分，才完成最後51戶修復工作。市議員吳進昌和民眾不滿地方頻頻發生跳電，指出觀音區有北台灣最大的發電廠大潭電廠，還有幾家汽電共生廠，前市府和經濟部還護航核准3家SRF（固態再生燃料棒）廠準備在觀音設發電廠，結果觀音卻常跳電，實在很諷刺。

台電表示，昨天晚上9點52分觀音區「白玉OH39」編號的饋線突然跳脫，造成觀音區草新等里合計4896戶停電，停電時自動開關立即產生作用，有2369戶在1分鐘後恢復供電，不過還是有2527戶停電，搶修人員立即全線追查跳電原因，找到「白玉OH39饋線」有一組開關不良，還有一條架空地線（防饋線遭雷擊的線路）斷落，工程人員隨即更換與重新接上受損的設備，到了深夜11點56分還有51戶沒有恢復供電，搶修工作隔天凌晨0點30分完成，最後的51戶也恢復供電。

吳進昌指出，停電的時候就向台電反映，並在即時平台通報台電說因白玉OH39饋線不明原因跳脫，造成富林、草新、保障、塔腳等里約4896戶停電，相當於觀音區近20%用戶停電。他在臉書通知大家台電桃園營業處已經派員巡修中，請停電戶耐心等候，就這樣停電3個小時。鄉親說前幾天大潭里也跳電，北部最大的電廠就在旁邊，住在這邊得到了空汚跟不停的跳電；也有住家說一直跳電，跳完發現電視和監視器都開不起來疑似壞掉了，台電要怎麼賠償？

吳進昌說桃園市，觀音、新屋、大園、蘆竹沿海四個行政區電線電纜一直有鹽害損壞問題，電線電纜不地下化跳電的問題永遠沒辦法解決，地方上也一直在反應，但是地下化的速度就是很慢，觀音區有全北台灣最大，桃園最多的發電廠，現在還在抗爭起拒絕SRF發電廠進桃科，要這麼多電廠有什麼用？鄉親得到的就是污染和不斷的跳電。

台電表示電線電纜地下化一直在進行，其中台15線從蘆竹往南到新屋四個行政區線纜地下化都已經完成，其他就是市政府提出相關地下化計畫，台電都會配合，不過地下化比較常見的問題是要規畫變壓器的用地，台15線有中央分隔島可以設置，不過一般像地方政府所屬的道路如果沒有這樣的空間，就必須和住家或店家協調找地方設置，通常民眾都不希望地下化的變壓器放在自己家或店面旁邊。

台電表示，如果遇上突發停電，建議拔掉家電的插頭，民眾如果質疑突發停電再復電是損壞家電的原因，可以請在地的巡修課派員前往認定電話（03）4333238，或連絡在地的台電客服派巡修課人員前往了解。

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