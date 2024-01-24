快訊

1歲嬰戴口罩遭活活悶死 女主播心痛曝友人姊經歷：老師以為他哭累了

最強寒流發威！蘭潭水庫水面竟如滾燙開水「強強滾」

寒流奪命已53人猝死 內政部提醒保命2件事：賴床是必要的

入冬最強寒流 讓台東南迴高山櫻花開了 遊客驚豔！

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東南迴唯一的賞櫻景點太麻里鄉金針山，在這波入冬最強寒流中，促使山區櫻花綻放，粉色、桃紅色花朵局部景色讓上山遊客驚艷不已。記者尤聰光／攝影
台東南迴唯一的賞櫻景點太麻里鄉金針山，在這波入冬最強寒流中，促使山區櫻花綻放，粉色、桃紅色花朵局部景色讓上山遊客驚艷不已。記者尤聰光／攝影

台東南迴唯一的賞櫻景點太麻里鄉金針山，在這波入冬最強寒流中，促使山區櫻花綻放，粉色、桃紅色花朵局部景色讓上山遊客驚艷不已。當地農民表示，這幾天太冷了，較高山區2成櫻花開了。

「忽冷忽暖，櫻花不開也不行。」林姓農民說，上週末和星期一都大太陽，昨天一下冷到不行，1千公尺的忘憂谷和雙乳峰櫻花都已經開花，預計2月山下土地公廟和青山農場附近櫻花才會盛開。

每年1月至3月，是太麻里鄉金針山櫻花開的季節，山區栽種近千株吉野櫻、山櫻及八重櫻等品種；由於金針山海拔適中，地理環境適合櫻花生長，是南端唯一賞櫻景點，素有南迴陽明山稱號。

這波入冬最強寒流昨天發揮，寒冷加上水氣足，台灣不少高山地區下雪，也促使含苞待放的櫻花綻放，其中，金針山上的櫻花也開了，讓上山遊客賞到櫻花，直呼「很美麗，太棒了！」

李姓遊客說，望幽谷和雙乳峰沿途道路兩旁就可以看到鮮明的山櫻花開，很漂亮。另有遊客表示，雖然沒有全部盛開，但角度抓好，拍起來也是美美的，很夢幻，過年連假再來一次。

台東南迴唯一的賞櫻景點太麻里鄉金針山，在這波入冬最強寒流中，促使山區櫻花綻放，粉色、桃紅色花朵局部景色讓上山遊客驚艷不已。記者尤聰光／攝影
台東南迴唯一的賞櫻景點太麻里鄉金針山，在這波入冬最強寒流中，促使山區櫻花綻放，粉色、桃紅色花朵局部景色讓上山遊客驚艷不已。記者尤聰光／攝影
台東南迴唯一的賞櫻景點太麻里鄉金針山，在這波入冬最強寒流中，促使山區櫻花綻放，粉色、桃紅色花朵局部景色讓上山遊客驚艷不已。記者尤聰光／攝影
台東南迴唯一的賞櫻景點太麻里鄉金針山，在這波入冬最強寒流中，促使山區櫻花綻放，粉色、桃紅色花朵局部景色讓上山遊客驚艷不已。記者尤聰光／攝影

櫻花 寒流 景點 賞櫻

延伸閱讀

寒流還沒結束至少冷到這天 賈新興預測農曆春節天氣

寒流持續發威！彰化縣昨晚至今又有5人OHCA 這三類人更須注意保暖

寒流發威玉山零下11.0度、苗栗三灣6.8度 明天清晨1原因再探低溫

苗栗三灣6.9度 吳德榮：寒流持續發威 至少冷到明晨

相關新聞

寒流發威玉山零下11.0度、苗栗三灣6.8度 明天清晨1原因再探低溫

寒流持續影響，根據中央氣象署觀測資料顯示，今天全台最低溫是玉山上午6時22分的零下11.0度，本島平地最低氣溫為苗栗縣三...

入冬最強寒流 讓台東南迴高山櫻花開了 遊客驚豔！

台東南迴唯一的賞櫻景點太麻里鄉金針山，在這波入冬最強寒流中，促使山區櫻花綻放，粉色、桃紅色花朵局部景色讓上山遊客驚艷不已...

積雪結冰未融 台14甲線部分路段限加掛雪鍊通行

寒流來襲，昨天不少山區出現降雪，部分路段實施預警性封閉，交通部公路局表示，今天上午各路段已陸續開放，台14甲線鳶峰至大禹...

寒流還沒結束至少冷到這天 賈新興預測農曆春節天氣

寒流持續影響，何時回溫？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，周五之前北部整天偏冷，周六氣溫緩慢回升；未...

2024如何開運旺財？命理師傳「宅家10招」迎接暴富

農曆新年將至，國人都會希望在新的一年能夠迎來好運與財富，命理師楊登嵙說，新的一年其實只要注意「財位」位置，利用流水盆、吉...

最強寒流發威！ 蘭潭水庫水面竟如滾燙開水「強強滾」

入冬最強寒流發威，天氣冷吱吱，嘉義市蘭潭水庫清晨出現如同滾燙開水「強強滾」的水蒸氣，攝影達人曾國根觀察拍攝水庫水面強強滾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。