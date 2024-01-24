入冬最強寒流 讓台東南迴高山櫻花開了 遊客驚豔！
台東南迴唯一的賞櫻景點太麻里鄉金針山，在這波入冬最強寒流中，促使山區櫻花綻放，粉色、桃紅色花朵局部景色讓上山遊客驚艷不已。當地農民表示，這幾天太冷了，較高山區2成櫻花開了。
「忽冷忽暖，櫻花不開也不行。」林姓農民說，上週末和星期一都大太陽，昨天一下冷到不行，1千公尺的忘憂谷和雙乳峰櫻花都已經開花，預計2月山下土地公廟和青山農場附近櫻花才會盛開。
每年1月至3月，是太麻里鄉金針山櫻花開的季節，山區栽種近千株吉野櫻、山櫻及八重櫻等品種；由於金針山海拔適中，地理環境適合櫻花生長，是南端唯一賞櫻景點，素有南迴陽明山稱號。
這波入冬最強寒流昨天發揮，寒冷加上水氣足，台灣不少高山地區下雪，也促使含苞待放的櫻花綻放，其中，金針山上的櫻花也開了，讓上山遊客賞到櫻花，直呼「很美麗，太棒了！」
李姓遊客說，望幽谷和雙乳峰沿途道路兩旁就可以看到鮮明的山櫻花開，很漂亮。另有遊客表示，雖然沒有全部盛開，但角度抓好，拍起來也是美美的，很夢幻，過年連假再來一次。
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