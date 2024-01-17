皇家禮炮鉅獻年節限定版與24年干邑桶，喜迎2024金龍年

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖／皇家禮炮 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

福兔歲末吉祥至，龍躍新春萬象新，隨著充滿喜悅與美好的兔年圓滿落幕，象徵吉祥富貴的龍年即將到來。以頂尖工藝打造威士忌的至高之境而獲得「威士忌之王」美譽的皇家禮炮，特別推出年節限量的「皇家禮炮23年福爾摩沙第三代年節限定版」和「皇家禮炮21年花開富貴年節限定版」，以及充滿貴氣鴻運朱紅袍色系的「皇家禮炮24年干邑桶調和式蘇格蘭威士忌」，為頂級品酩人士開啟充滿喜氣活力的龍年序幕！

圖／皇家禮炮 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

福爾摩沙賀福臨 福星相隨迎新年

皇家禮炮將唯一擁有台灣DNA的蘇格蘭威士忌推出年節限量版－「皇家禮炮23年調和式蘇格蘭威士忌－福爾摩沙第三代年節限定版」。榮獲2023年國際烈酒大賽（ISC）金獎，獨獻台灣的皇家禮炮23年完美捕捉了台灣風味，不僅在口感上獨樹一幟，散發出特有的龍眼乾香氣，口感更蘊含台灣熱帶水果的豐盈果香，伴隨一絲輕盈的東方美人茶香。瓶身外觀延用歐洲王室專用色帝王紫，在東方文化更寓意著紫氣東來的吉祥意涵，今年包裝設計更精心選用富含文化底蘊的台灣元素，包括客家花布、天燈以及優雅舞動的龍，不但展現人文藝術之美更賦予美好的祝福，彰顯威士忌之王皇家禮炮23年獨獻台灣的磅礴氣勢。

圖／皇家禮炮 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

皇家禮炮23年饒富熱帶水果風味與東方美人茶香的特色，源自於品牌首席調酒師Sandy Hyslop在台灣親身體驗到高山茶、水果和夕陽景致後所留下的台灣印象，並與擁有調香師身分的皇家禮炮創意總監Barnabé Fillion共同調和出專屬於福爾摩沙的頂級佳釀。

皇家禮炮23年調和式蘇格蘭威士忌-福爾摩沙第三代年節限定版，建議售價：NT$4,150/ 700ml

圖／皇家禮炮 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

花開迎來富貴年 花簇錦繡擁新春

「皇家禮炮21年花開富貴年節限定版」外包裝除了融入皇家禮炮最具代表性的獅王外，更結合台灣年節元素在外盒設計中相互輝映，加入了象徵繁榮昌盛、富貴平安、幸福吉祥的牡丹花意象。皇家禮炮21年捎來馥郁芳香的甜梨和柑橘香氣，與夏日花香交織，入口後綻放梨子與甜橙果醬風味，完美交融香料與榛果風味，最後些許溫潤煙燻味，讓每一口都難以忘懷。皇家禮炮21年花開富貴年節限定版，寓意著皇家禮炮希望帶給大家新的一年，如牡丹花開時的繁花似錦、燦爛輝煌般的富貴長春。

圖／皇家禮炮 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

為慶祝伊莉莎白二世登基加冕以及致敬21響禮砲儀式而誕生的「皇家禮炮21年」，臻選最低年份21年以上的珍貴酒液調和而成，每一杯都能伴隨不凡的典故邁入龍躍新年。

皇家禮炮21年調和式蘇格蘭威士忌-花開富貴年節限定版，建議售價：NT$3,150/ 700ml

圖／皇家禮炮 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

首款頂級初次干邑桶過桶之作 王者風範迎新春

專為亞洲追求獨特頂級風味的非凡人士所打造的「皇家禮炮24年干邑桶調和蘇格蘭威士忌」，是皇家禮炮歷史上首次選擇以法國橡木干邑桶過桶的突破創新之舉所誕生的完美佳釀，為頂級威士忌開創出全新風味藝術的巔峰之作。皇家禮炮首席調酒師Sandy Hyslop經過長時間不斷嘗試與創新，並反覆尋覓完美時機確保酒液達到極致巔峰熟成風味後，再以業界罕見初次裝填的頂級干邑桶進行陳釀。更巧妙運用備受世界頂尖釀酒師與威士忌行家高度讚譽、有「蘇格蘭保存最完好、不為人知的酒廠」 之美名的Longmorn酒廠；以及融合皇家禮炮經典核心酒廠「高地上最古老仍在運作」的史翠艾拉（Strathisla）酒廠高年份珍稀酒液，造就出口感豐厚、酒體扎實、麥芽風味鮮明的威士忌酒款，更在高年份酒液的調和下，成就出干邑桶與「生命之水」威士忌的完美創舉。

圖／皇家禮炮 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

皇家禮炮24年干邑桶的盒內插畫設計，精心呈現皇家禮炮核心酒廠史翠艾拉（Strathisla）和法國橡木干邑桶等經典元素，並透過在東方被視為如王者般尊貴的朱紅色瓶身設計，以精細皇家徽章雕紋與流金線條相互映襯，彰顯出獨獻亞洲，氣勢奔騰、旺運大發的吉祥寓意。

皇家禮炮24年干邑桶調和式蘇格蘭威士忌-亞洲限定版，建議售價：NT$5,400/ 700ml

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康