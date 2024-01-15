施明德來過！民主聖地「阿才的店」求頂讓：支撐到極限

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
阿才的店發布頂讓公告。圖／擷取自阿才的店（阿華）粉絲頁
阿才的店發布頂讓公告。圖／擷取自阿才的店（阿華）粉絲頁

創立超過30年，過去是許多黨外人士、學運人士聚集的餐廳「阿才的店」，繼去年底傳出積欠房租並被房東要求搬遷後，近日也發布公告，表示因無法負擔租金，因此願意將店、店名頂讓，尋找願意讓阿才的店繼續亮燈的人。

「阿才的店」經歷過台灣街頭運動的時代，當時許多黨外人士都曾在此聚餐，包括許信良、陳水扁，或是甫離世的施明德都曾在此活動，因此也被稱為「民主聖地」。除了別具意義的歷史外，店內也提供許多熱炒料理。但在2023年底，阿才的店就傳出積欠房東房租76萬元，並遭法院判決應騰空房屋還給房東，並清償76萬元。

阿才的店15日凌晨發布公告，文中表示「這幾年並不輕鬆，從阿華罹癌、金山南路老店原址都更、搬遷到仁愛路又因法規必須搬遷、到現在八德路的現址，雖然老客人們依舊，但各項成本上漲，每月營運狀況確實無法負擔租金，硬撐只是希望阿華的心血不要斷送在我們手裡，但實際狀況卻無從樂觀。」

文章中也提及「真的已經支撐到極限，如果有人願意接住這一家在台灣民主歷程上扮演部分角色的店，不讓它消失，我們願意將這家店包含店名都頂讓，只期待被稱為「民主聖地」阿才的店可以繼續亮著燈，迎接想嚐嚐民主滋味臺菜的客人們。」

房東 施明德 許信良

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