快訊

新竹峨眉5.8度 吳德榮：投票日晴朗 早晚強輻射冷卻偏冷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

熟齡旅遊-熱門玩法篇／鐵道、郵輪 樂齡旅人好選擇

聯合報／ 記者羅建怡／台北報導
熟齡旅人要的是慢生活、慢旅遊。圖／雄獅旅遊提供
熟齡旅人要的是慢生活、慢旅遊。圖／雄獅旅遊提供

觀光署估算，熟齡旅遊年產值可達四百億元，直言「六十五歲以上樂齡族是未來旅遊市場的重要客群」。新世代熟齡族旅遊，不再把行程塞滿到處打卡，而期待留白與深刻體驗，除了放鬆，也期待知性學習。

台灣二○一八年進入高齡化社會，每五人就有一人超過六十五歲，參團旅遊比率也是全台最高。觀光署曾估算，台灣樂齡旅遊年產值可達四百億元，並直言「六十五歲以上樂齡族是未來旅遊市場的重要客群」。

當觀光署到旅行社，都將目標瞄準熟齡旅人，有誰真正觀察熟齡者的旅遊需求？雄獅旅遊董事總經理黃信川表示，雄獅於二○一三年曾參與十家企業聯合進行的初老調研，連續三年投入四千五百萬元，總結歸納就是三要點、九個字：退休的熟齡族群「怕孤單、好學習、愛分享」，他笑說，「每個字價值五百萬」，「看似簡單，但透過調研，我們更精準的知道熟齡旅人想些什麼、需要哪些服務」。

退休變身生活分享家

例如近年各地興起的觀光工廠，透過產業學習，熟齡旅人可在大自然無圍牆學院「學中玩、玩中學」，接下來雄獅計畫將熟齡旅人變身為「最懂生活的分享家」，讓退休的熟齡旅人再上場，既享有旅行的快樂，又有職場的成就感。

「軌道觀光也是熟齡族的好選擇」，黃信川指出，熟齡旅人最擔心的就是如廁問題，軌道觀光具有準點不塞車、時程短、交通方便等優勢，恰可解決所有煩憂，加上低碳排，也能提供更友善服務。近年市場除了中高端的鳴日號，也有懷舊版的藍皮解憂號、鐵道加鐵馬的「兩鐵旅行」，以及登山火車等，海外更不乏列車觀光，「火車就是風景」，黃信川透露，內部服務加上策展概念，會更有吸引力，「接下來郵輪市場也是重要版塊」。

燦星旅遊日本線經理何冠毅也認為，熟齡旅客更喜歡深度的慢旅行，因此因應推出系列專屬行程，例如四國慢遊，融入在地風味美食、文化體驗和火車旅遊。他也發現，熟齡旅客偏好朝九晚五的固定行程，以及在高品質飯店連住多晚。

不必趕路 吃玩重健康

黃信川認為，熟齡旅人的需求，並非無障礙設施、輪椅、拐杖等，而應注意熟齡者不適合高冷地區、特殊路線，還有景點不要太多，無需趕路，「熟齡旅人要的是慢生活、慢旅遊」，「還有很重要的，非貴即好，熟齡者更在意吃與玩得更健康」。

他也透露雄獅在熟齡旅遊「細節服務」中的一項， 例如「大人囡仔俱樂部」固定採用雙導遊，可提供更多關懷，也會邀請參團者加LINE，練習與小編對話，也可開展社群交友。

保養身體 看更多風景

有七年領團經驗的薛永南認為，熟齡定義很廣，因為旅客身體狀況差異很大，與年紀並無太大關聯，他整合熟齡團的三大服務要點，分別是廁所必備、禮貌要有、絕不能有摔倒的可能。他也建議進入熟齡或正值熟齡、又熱愛旅遊者，肌耐力訓練很重要，身體狀況維持好，才能看更多好風景。

數位版看這裡

獨旅 怎麼開始？

在日本，偏好「一人旅遊」的民眾僅次於「夫婦旅行」，獨旅是日本熟齡新的旅行趨勢，一個人旅行，彈性又自由，也不用顧慮旅伴喜好心情。從未獨自旅行、日語五十音都唸不全的王玉華，兩年前退休後開始到日本「獨旅」，一玩就是廿幾天。熟齡獨旅，如何開始？進數位版看看王玉華的經驗。

熟齡旅遊夯／用App「聊天」交朋友？退休族獨旅不孤單 10撇步教你如何開始

火車 觀光署

延伸閱讀

非法日租套房增 觀光署：疫情趨緩未登記就投入

頂級郵輪重返陸 外企加大投資

高雄迎日本郵輪跨年 2023國際郵輪到港133艘次新高

銘傳攜雄獅成立菁英學苑 提供實習、保障就業

相關新聞

Novavax XBB疫苗出包 16.5萬劑待與原廠換貨

Novavax XBB疫苗一月九日開打，開打才滿三日，基層醫師群組就傳出「疫苗供貨不及」，恐得暫緩隨到隨打。衛福部疾管署...

分數太接近 醫院評鑑公布又再延

首次相隔七年才完成的醫院評鑑，成績遲遲未塵埃落定，衛福部次長王必勝原說明，成績預計去年十二月中公布，後又宣布延到今年一月...

熟齡旅遊-熱門玩法篇／鐵道、郵輪 樂齡旅人好選擇

台灣二○一八年進入高齡化社會，每五人就有一人超過六十五歲，參團旅遊比率也是全台最高。觀光署曾估算，台灣樂齡旅遊年產值可達...

國際太空站「凌月」奇觀 明晚登場

國際太空站（ISS）1月14日晚間6點將從西南往東北飛越天空，全台皆可見。台北市立天文館昨指出，在高雄、台南、南投、花蓮...

中部鬧血荒 O型血量剩3.7天

春節前夕醫療用血大增，台中捐血中心統計到昨天上午，中部血庫平均用血量剩5.3天，低於7天安全庫存，其中O型血剩3.7天急...

熟齡旅遊-熱門玩法篇／純女子登山隊 樂在麻煩細節裡

旅遊，有人意在輕鬆，愈方便愈放鬆，有人則反其道而行，自立自強，不怕麻煩，人生所有的樂趣、探索、新的情感連結，都落在麻煩的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。