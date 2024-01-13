熟齡旅遊-熱門玩法篇／鐵道、郵輪 樂齡旅人好選擇

觀光署估算，熟齡旅遊年產值可達四百億元，直言「六十五歲以上樂齡族是未來旅遊市場的重要客群」。新世代熟齡族旅遊，不再把行程塞滿到處打卡，而期待留白與深刻體驗，除了放鬆，也期待知性學習。

台灣二○一八年進入高齡化社會，每五人就有一人超過六十五歲，參團旅遊比率也是全台最高。觀光署曾估算，台灣樂齡旅遊年產值可達四百億元，並直言「六十五歲以上樂齡族是未來旅遊市場的重要客群」。

當觀光署到旅行社，都將目標瞄準熟齡旅人，有誰真正觀察熟齡者的旅遊需求？雄獅旅遊董事總經理黃信川表示，雄獅於二○一三年曾參與十家企業聯合進行的初老調研，連續三年投入四千五百萬元，總結歸納就是三要點、九個字：退休的熟齡族群「怕孤單、好學習、愛分享」，他笑說，「每個字價值五百萬」，「看似簡單，但透過調研，我們更精準的知道熟齡旅人想些什麼、需要哪些服務」。

退休變身生活分享家

例如近年各地興起的觀光工廠，透過產業學習，熟齡旅人可在大自然無圍牆學院「學中玩、玩中學」，接下來雄獅計畫將熟齡旅人變身為「最懂生活的分享家」，讓退休的熟齡旅人再上場，既享有旅行的快樂，又有職場的成就感。

「軌道觀光也是熟齡族的好選擇」，黃信川指出，熟齡旅人最擔心的就是如廁問題，軌道觀光具有準點不塞車、時程短、交通方便等優勢，恰可解決所有煩憂，加上低碳排，也能提供更友善服務。近年市場除了中高端的鳴日號，也有懷舊版的藍皮解憂號、鐵道加鐵馬的「兩鐵旅行」，以及登山火車等，海外更不乏列車觀光，「火車就是風景」，黃信川透露，內部服務加上策展概念，會更有吸引力，「接下來郵輪市場也是重要版塊」。

燦星旅遊日本線經理何冠毅也認為，熟齡旅客更喜歡深度的慢旅行，因此因應推出系列專屬行程，例如四國慢遊，融入在地風味美食、文化體驗和火車旅遊。他也發現，熟齡旅客偏好朝九晚五的固定行程，以及在高品質飯店連住多晚。

不必趕路 吃玩重健康

黃信川認為，熟齡旅人的需求，並非無障礙設施、輪椅、拐杖等，而應注意熟齡者不適合高冷地區、特殊路線，還有景點不要太多，無需趕路，「熟齡旅人要的是慢生活、慢旅遊」，「還有很重要的，非貴即好，熟齡者更在意吃與玩得更健康」。

他也透露雄獅在熟齡旅遊「細節服務」中的一項， 例如「大人囡仔俱樂部」固定採用雙導遊，可提供更多關懷，也會邀請參團者加LINE，練習與小編對話，也可開展社群交友。

保養身體 看更多風景

有七年領團經驗的薛永南認為，熟齡定義很廣，因為旅客身體狀況差異很大，與年紀並無太大關聯，他整合熟齡團的三大服務要點，分別是廁所必備、禮貌要有、絕不能有摔倒的可能。他也建議進入熟齡或正值熟齡、又熱愛旅遊者，肌耐力訓練很重要，身體狀況維持好，才能看更多好風景。