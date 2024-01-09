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這食物不要吃！心臟最大敵人是這種零食 醫生警告：我絕對不會吃

香港01／ 撰文/布萊恩
心臟健康相當重要，零食也要小心選擇。示意圖/ingimage
心臟健康相當重要，零食也要小心選擇。示意圖/ingimage

【心臟病／食物】心臟健康相當重要，零食也要小心選擇！美國有心臟科醫生明言，有1種相當受歡迎的零食、垃圾食物，她絕對不會吃，直指是「心臟健康最大敵人」。她又教路3類零食可以保持心臟健康。

零食、垃圾食物可口美味，但卻對心臟健康禍患無窮！美國心臟科醫生伊莉莎白（Elizabeth Klodas）發文指出，作為心臟科醫生的她，有1種極受歡迎的零食她永遠都不會吃 ── 就是薯條。

伊莉莎白解釋，粟米片、粟米脆泡芙、薯片等零食，是美國最流行零食，但含有很多添加劑，纖維素及其他有益的營養素則含量很低。她指出，每天吃1包約1盎司（約28克）薯片零食，1年下來等於向身體注入四分三杯鹽，體重增加15磅，而太多鈉會導致血壓升高，體重顯著增加對膽固醇、血糖有不利影響。

不過伊莉莎白也提到，進食劣質食物，食用數小時就會對血管功能產生負面影響，並非等1年才發現大受影響。

但如果真的「口痕」想吃零食，伊莉莎白推薦了3種零食，可取代薯片且能夠保持心臟健康，包括「鷹嘴豆泥配蔬菜」、「生堅果」、「水果」。

1）鷹嘴豆泥配蔬菜

伊莉莎白指出，大約半杯的鷹嘴豆泥熱量，相當於1小包「奇多餅乾（Cheetos）」或「多樂脆（Doritos）」薯片，若加些蔬菜醬沾食，基本上是零卡路里，「你就得到了1份富含纖維、健康脂肪和蛋白質的豐盛零食」。

2）生堅果

伊莉莎白表示，1盎司堅果含約165卡路里熱量，只要不避免加鹽調味的堅果，就可以在不攝取鈉情況下獲得所有營養益處。她補充，如吃不慣「生堅果」，可以把等量「生堅果」與「鹹堅果」混合，味道上差異不大，但鹽攝取量減半。

3）水果

伊莉莎白說，2小條香蕉或3個橙熱量等於1小包薯片熱量，但同時可以吸收充足維生素、抗氧化物及纖維素。

伊莉莎白提到，人們常吃薯條不是因為肚餓，而是因為無聊、需要提神，或只是愛吃薯條，但她強調，這些都不是進食損害心臟健康食物的理由，建議尋找含全食物纖維、omega-3脂肪酸、抗氧化物和植物固醇食物，有助降低膽固醇。

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文章授權轉載自《香港01》

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