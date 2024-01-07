聽新聞
test
0:00 / 0:00
熱愛運動、又不胖 他還是罹患睡眠呼吸中止症
40多歲張姓男子熱愛運動健身，卻飽受換氣之苦，跑步時常覺上氣不接下氣，就醫檢查，確診為睡眠呼吸中止症，在醫師評估下，接受手術，且睡覺時配戴陽壓呼吸器，但才一兩年，又出現一樣症狀。中山醫院主任醫師許文龍表示，呼吸中止症可能造成低血氧，嚴重時引發生命危險，千萬不可大意。
許文龍表示，該名男子就醫時主訴，太太常抱怨他打呼聲驚人，干擾睡眠。之後症狀愈來愈嚴重，出現呼吸中止的現象，一停就是數10秒鐘，有時被另一半搖醒，擔心他喘不過氣來。
許文龍表示，經睡眠呼吸檢測、ｘ光、內視鏡及電腦斷層掃描檢查發現，該個案鼻中膈彎曲嚴重，合併懸壅垂過長，雖可看到手術痕跡，但鼻部空間仍不夠充足，以致無法吸進足夠的氧氣。
睡眠呼吸檢測報告顯示，每小時約160秒呼吸停止，而一般人的血氧數值約為99，但患者平均血氧量卻僅有89，建議透過兩階段手術，擴大鼻腔和口腔呼吸道，才可能改善問題。
第一階段在於改善鼻腔呼吸道，從軟骨、硬骨、基座骨等部位開始重建，配合高頻無線電波刀修整黏膜神經，加大鼻部空間。等術後一個半月，傷口修復完整後，再進行第二階段手術，擴大口腔呼吸道空間，以內視鏡搭配高頻無線電波刀修整軟顎及懸壅垂，增加通氣效率。
許文龍表示，在改善睡眠呼吸中止症時，一定要考量鼻腔與口腔空間是否足夠，才能達到治療的目的。以張先生為例，鼻腔呼吸道、口腔呼吸道同步改善後，終於可以一覺到天亮，跑步運動時，不再氣喘吁吁。太太感受深刻，枕邊不再鼾聲如雷，不用半夜醒來，擔心丈夫是否沒氣。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言