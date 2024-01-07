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熱愛運動、又不胖 他還是罹患睡眠呼吸中止症

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導

40多歲張姓男子熱愛運動健身，卻飽受換氣之苦，跑步時常覺上氣不接下氣，就醫檢查，確診為睡眠呼吸中止症，在醫師評估下，接受手術，且睡覺時配戴陽壓呼吸器，但才一兩年，又出現一樣症狀。中山醫院主任醫師許文龍表示，呼吸中止症可能造成低血氧，嚴重時引發生命危險，千萬不可大意。

許文龍表示，該名男子就醫時主訴，太太常抱怨他打呼聲驚人，干擾睡眠。之後症狀愈來愈嚴重，出現呼吸中止的現象，一停就是數10秒鐘，有時被另一半搖醒，擔心他喘不過氣來。

許文龍表示，經睡眠呼吸檢測、ｘ光、內視鏡及電腦斷層掃描檢查發現，該個案鼻中膈彎曲嚴重，合併懸壅垂過長，雖可看到手術痕跡，但鼻部空間仍不夠充足，以致無法吸進足夠的氧氣。

睡眠呼吸檢測報告顯示，每小時約160秒呼吸停止，而一般人的血氧數值約為99，但患者平均血氧量卻僅有89，建議透過兩階段手術，擴大鼻腔和口腔呼吸道，才可能改善問題。

第一階段在於改善鼻腔呼吸道，從軟骨、硬骨、基座骨等部位開始重建，配合高頻無線電波刀修整黏膜神經，加大鼻部空間。等術後一個半月，傷口修復完整後，再進行第二階段手術，擴大口腔呼吸道空間，以內視鏡搭配高頻無線電波刀修整軟顎及懸壅垂，增加通氣效率。

許文龍表示，在改善睡眠呼吸中止症時，一定要考量鼻腔與口腔空間是否足夠，才能達到治療的目的。以張先生為例，鼻腔呼吸道、口腔呼吸道同步改善後，終於可以一覺到天亮，跑步運動時，不再氣喘吁吁。太太感受深刻，枕邊不再鼾聲如雷，不用半夜醒來，擔心丈夫是否沒氣。

睡眠 手術 醫師

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