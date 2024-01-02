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2月起全面更新客服系統 台鐵：智能客服要增10倍

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
台鐵公司元旦成立。記者周彥妤／攝影
台鐵公司元旦成立。記者周彥妤／攝影

台鐵公司今天表示，台鐵局時代的客服科，即有客服系統已使用8年，今年2月起將全面更新，具智能客服、文字功能、機器人系統、值機人員數，可增加10倍，後台管理亦可分析大數據，提升服務品質。

台鐵公司今晚發布新聞稿指出，行控處及營業處為因應公司成立的新設單位，負責全線列車調度的行控處，由前綜合調度所升等組成，其行控中心並統合調度台、資訊台、1933緊急電話台、工務監控台、電力調配室、以及機車調度員，打破以往合署辦公模式，增加調度控制及臨時應變效能。此外，營業處轄下的客服科，主要業務為加強旅客服務，提升公司營運品質及形象。

台鐵公司表示，行控中心和現場各類偵測告警系統成功聯線，透過Al學習和畫面傳遞降低失誤率，以及電車線開關遠端遙控功能完成上線，未來控制員可直接掌控現場狀況，隨時因應處理，有效提升安全效能。

客服 台鐵

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