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日本石川規模7.6強震引起海嘯 中央氣象署：對台沒有影響
日本石川縣能登地區，今天當地時間下午4時許，接連發生數起地震，芮氏規模7.6，當局發布海嘯警報。中央氣象署地震測報中心主任吳健富指出，根據美國地質調查發布訊息，以及中央氣象署觀測資料，對台不會有影響。
吳健富表示，根據目前資料判讀，海嘯發生位置靠近日本海區域，因位處封閉，雖離台灣算近，且地震規模大深度又淺，但美國地質調查所發布訊息在內，皆顯示不會影響台灣。
吳健富說，規模大的地震，通常後續還有餘震，提醒在當地國人留意日本氣象廳發布即時訊息。
根據日本放送協會（NHK），日本石川縣能登地區輪島市東北東方約30公里處，今天下午4時10分（台灣時間3時10分）發生淺層強震，目前判定規模為7.6，震度7級。
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