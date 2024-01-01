快訊

強震傷患湧進...日本石川醫院停電、人手不足 停車場急設臨時急診室

趙少康喊共識是「你吃牛排、我吃稀飯」 吳欣盈酸：乾脆吃buffet我買單

日本能登半島強震！半年前專家已警告 2年來超過300震

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日本石川規模7.6強震引起海嘯 中央氣象署：對台沒有影響

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
日本石川縣能登地區1日發生強震，美國地質調查所（USGS）判定規模為7.6。（歐新社）
日本石川縣能登地區1日發生強震，美國地質調查所（USGS）判定規模為7.6。（歐新社）

日本石川縣能登地區，今天當地時間下午4時許，接連發生數起地震，芮氏規模7.6，當局發布海嘯警報。中央氣象署地震測報中心主任吳健富指出，根據美國地質調查發布訊息，以及中央氣象署觀測資料，對台不會有影響。

吳健富表示，根據目前資料判讀，海嘯發生位置靠近日本海區域，因位處封閉，雖離台灣算近，且地震規模大深度又淺，但美國地質調查所發布訊息在內，皆顯示不會影響台灣。

吳健富說，規模大的地震，通常後續還有餘震，提醒在當地國人留意日本氣象廳發布即時訊息。

根據日本放送協會（NHK），日本石川縣能登地區輪島市東北東方約30公里處，今天下午4時10分（台灣時間3時10分）發生淺層強震，目前判定規模為7.6，震度7級。

日本 地震 美國 氣象署

延伸閱讀

日本成立官邸對策室因應石川強震 岸田要求各部會「盡速掌握被害狀況」

日本大地震超晃！女主播突大喊「快跑！」 影片網瘋傳

日本石川縣發生7.6級地震 視網膜「1小時前剛離開」嚇喊：太驚險

東京也有感！日本石川縣規模7.6地震 第一波海嘯抵達「浪高恐達5公尺」

相關新聞

日本石川規模7.6強震引起海嘯 中央氣象署：對台沒有影響

日本石川縣能登地區，今天當地時間下午4時許，接連發生數起地震，最大規模7.6，當局發布海嘯警報。中央氣象署地震測報中心主...

龍年效應逐漸消退？各醫院迎來元旦寶寶 新生兒人數恐創新低

今天是元旦，各醫院陸續迎來元旦寶寶，不過少子化浪潮襲來，婦產科醫師認為，從目前公布的數據看來，龍年效應未充分發揮...

明晨低溫達大陸冷氣團等級 周三東北季風報到北東有雨

今天是元旦連假收假日，中央氣象署指出，明晨各地低溫，可能達大陸冷氣團等級，各地約11至16度；白天起氣溫明顯回升，西半部...

第五屆公益彩券今開賣！台彩推六款新刮刮樂 總獎金逾65億元

第五屆公益彩券今天熱鬧開賣，全國各地不少民眾湧入投注站買彩券試手氣。台灣彩券公司受公益彩券發行機構中國信託商業銀行（簡稱...

陸客減少衝擊市場 觀光署提3點「有尊嚴的巿場機制」

陸客來台觀光議題，備受矚目。交通部觀光署今天強調，因兩岸關係導致陸客減少，雖帶來觀光旅遊市場衝擊，但台灣觀光主要維護有尊...

台鐵公司成立新制服亮相 特等站長試辦首採灰色系

台鐵公司今天掛牌成立，多款同仁新制服正式亮相。台鐵公司表示，運務單位歷代制服多採深藍色系，此次特等站長試辦新制服，採台鐵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。