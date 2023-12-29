迎元旦連假防塞爆！台中高鐵今啟動亮黃紅燈管制

台中高鐵站區今年中秋節收假，旅客排長龍外溢到站外讓北漂族傻眼；台灣高鐵今啟動台中高鐵站區元旦疏運管制。台灣高鐵公司表示，今起到明年元月二日啟動元旦假期疏運，透過台灣高鐵官網，以亮黃燈、紅燈管制人潮；台中市烏日警分局今天下午4時啟動元旦連假高鐵交通疏導管制措施，除台中高鐵站區一、二樓採接送分區分流科技執法外，新增站區一樓及站區二路2處下車點。

高鐵今年中秋疏運期間，9月28日到10月1日累計4天疏運近101萬人次旅客，其中，10月1日旅運超過33.8萬人次，是2007年通車以來單日新高，當天下午台中站排隊人龍，從2樓購票大廳4A出口戶外繞排超過1公里。交通部因此要求台灣高鐵分配控管自由座人數，台灣高鐵從國慶疏運期間開始以紅黃綠燈亮燈管制交通。

台灣高鐵說明，為加強服務自由座旅客，元旦假期疏運期間台灣高鐵在官網「最新公告」，即時更新「車站人潮資訊」燈號，若亮黃燈為「月台管制」，約等候半小時以上；亮紅燈為閘門管制，約等候一小時以上，實際等候時間仍依現場狀況為準。旅客也可同步透過手機「T-EX行動購票」App接收車站人潮管制資訊，建議旅客避開尖峰時段，讓行程更順暢。

台灣高鐵建議，高鐵視人潮狀況，機動啟動管制措施，管制期間優先讓對號座旅客進入閘門內付費區、引導自由座旅客依照目的地分流搭乘直達車或非直達車、管控自由座旅客進站人數。