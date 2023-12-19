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桃機年終回饋登場 消費滿額享優惠現場折抵

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
桃園機場年終回饋即日起開跑，憑優惠券於機場餐廳及伴手禮商店消費滿200元，現折50元優惠，優惠活動期間每人每日限領取1次，數量有限，贈完為止。圖/機場公司提供
桃園機場年終回饋即日起開跑，憑優惠券於機場餐廳及伴手禮商店消費滿200元，現折50元優惠，優惠活動期間每人每日限領取1次，數量有限，贈完為止。圖/機場公司提供

桃園機場即將邁向開航45周年，為感謝旅客的支持與機場大聯盟工作夥伴的付出，機場公司舉辦「飛躍世界 感謝有您」年終感恩回饋活動，即日起至12月31日期間，只要加入桃園機場LINE好友，即可獲得感恩回饋電子優惠券，憑券享餐飲及伴手禮消費折扣，歡迎旅客及工作夥伴踴躍參與，一同分享復甦的喜悅，也共同期待明年航空業榮景持續。

機場公司表示，桃園機場各區域航線陸續復飛，航線恢復比例約達疫情前2019年8成，航空公司也持續拓展新航線，桃園機場2023年客運量已於11月突破3,000萬人次，全年度可望達3,500萬人次，其中以北美、中東及東南亞地區旅客增加最為顯著。

12月份適逢耶誕假期、跨年旺季，機場公司於航廈佈置耶誕樹，增加節慶溫馨氛圍，帶給旅客溫暖感受，同時祭出限時餐飲及伴手禮消費優惠，邀請民眾前來桃園機場收集耶誕樹、大啖米其林必比登美食、享受冬日暖陽賞飛機，再貼心準備伴手禮饋贈親友，一同感受航空產業復甦的熱鬧。

為創造有感舒適的機場體驗，機場公司從多方面優化服務品質，包括推廣智慧化服務，提升報到登機流程效率；打造特色餐飲風格，持續引進新品牌，讓旅客每次進出機場都有全新體驗。未來將與機場夥伴共同努力，從管理面及服務面持續提升營運效能，即時回應旅客需求，吸引人流駐足，帶動消費也促進機場發展。

機場公司指出，「飛躍世界 感謝有您」年終回饋活動即日起開跑，活動期間加入「桃園機場Taoyuan Airport」LINE好友，即可領取電子優惠券，憑券於機場餐廳及伴手禮商店消費滿200元，現折50元優惠，優惠活動期間每人每日限領取1次，數量有限，贈完為止。

機場公司舉辦年終感恩回饋活動，即日起至31日期間，只要加入「桃園機場Taoyuan Airport」LINE好友，即可獲得電子優惠券，歡迎旅客及機場夥伴踴躍參與。圖/機場公司提供
機場公司舉辦年終感恩回饋活動，即日起至31日期間，只要加入「桃園機場Taoyuan Airport」LINE好友，即可獲得電子優惠券，歡迎旅客及機場夥伴踴躍參與。圖/機場公司提供

桃園機場 伴手禮

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