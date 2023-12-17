聽新聞
test
0:00 / 0:00
好天氣僅1天！明回暖周二再變天 冷氣團挾水氣一周降雨趨勢曝
中央氣象署指出，明強烈大陸冷氣團減弱，但中部以北及宜蘭清晨低溫僅14度，白天起漸回暖。緊接周二起，另波強烈大陸冷氣團報到，強度可能更強，且影響時間長至周五，尤其北台灣高溫不超過20度；最低溫估在周四或周五，估中部以北及宜蘭下探11至12度，其他地區13至15度。
中央氣象署預報員趙紘表示，明天強烈大陸冷氣團減弱，雖然減弱，明晨各地仍很冷，中部以北及宜蘭地區清晨低溫14至15度，南部及花東地區清晨低溫16至17度。
他指出，到了明天白天，高溫回升明顯，北部23至24度、中南部25至27度，以及東半部21至22度。他提醒，明天氣溫變暖，與今天落差很大，尤其北部地區感受明顯，各地民眾務必留意保暖。
此外，明天雨區縮小至大台北及東半部地區，停雨空檔亦比今天多；其他地區多雲到晴，可見陽光，天氣穩定。
周二起，下一波冷空氣南下，有機會達強烈大陸冷氣團等級，強度與這波相比，可能持平或稍強。
趙紘表示，周二起溫度一路下降，影響持續至周五，「冷的時間非常長」；最低溫預估落在周四或周五，屆時中部以北、宜蘭低溫下探11至12度，其他地區13至15度，局部沿海空曠地區可能再低1至2度，另也要留意風浪增強。
周二至周三，水氣增多，北部及東半部地區易雨，尤其基隆北海岸、大台北山區、宜蘭，降雨情況持續；其他地區多雲，零星飄雨。
此外，周三至周四，基隆北海岸、東半部地區，包括蘭嶼綠島，也有長浪現象。周四至周五，水氣減少，雨區縮減至桃園以北及東半部地區。
周六至下周日，強烈大陸冷氣團逐漸減弱；趙紘提醒，雖減弱仍感受寒冷，尤其北台灣白天高溫未超過20度，北台灣以外地區高溫約20至22度。期間，降雨範圍為大台北及東半部地區為雨區。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言