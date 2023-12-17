買氣回溫、液蛋解禁…但下月又遇寒假 蛋商：本周蛋價不變

學校營養午餐恢復液蛋使用，加上冷氣團來襲，可望帶動本土雞蛋的買氣，但低溫加上國內禽流感疫情加劇，恐連帶影響蛋價漲跌。台北市商公會理事長林天來今天說，會依照市場機制來調整，近期買氣已有提高，但因液蛋才剛解禁，仍需觀察市場供需，因此本周蛋價維持不調整。

林天來表示，先前蛋價連3周降價，但買氣不見提高，甚至有人建議繼續降價提供消費者購買誘因，但考量蛋農也要生存，加上天氣逐漸轉冷，蛋價委員會最終決議先觀察不繼續降價。

林天來說，近期天氣轉冷、學校營養午餐恢復液蛋使用，確實有帶動消費者買氣，雞蛋銷售情況比先前來得好，蛋商庫存的雞蛋也逐步消化中，但由於累積的庫存並非短時間就能消化，加上液蛋禁令才剛解除，許多團膳業者還來不及換菜單，下個月又將放寒假，產銷狀況仍難以預期。

林天來說，他自己開設蛋行，在市場也有零售點，每天10車載送上千箱雞蛋銷往各地，因此蛋賣得好不好、對於目前雞蛋市況，他非常清楚，針對蛋價的漲跌，強調會依照市場機制來做調整，蛋價部分，需要再觀察未來雞蛋產銷及市場供需狀況，因此本周不做調整，維持產地價每台斤38.5元、批發價每台斤48元。

另外。氣象署今天發布低溫特報指出，受到受強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率，農業部防檢署也提醒農民，寒流來襲，未來體感溫度降低，對產蛋中的家禽可能造成冷緊迫。

防檢署指出，尤其是彰化縣二林鎮、芳苑鄉、大城鄉、竹塘鄉；雲林縣大埤鄉、二崙鄉、崙背鄉、麥寮鄉、東勢鄉、水林鄉；嘉義縣朴子市、大林鎮、新港鄉、六腳鄉、義竹鄉等警戒地區，務必特別加強禽隻保溫，避免禽隻產蛋率下降，甚至繼發疾病感染或死亡。

彰化二林蛋農表示，設備較差的養殖場，雞隻的保溫情況就會更差，前段時間天氣都還很熱，昨天開始降溫，極端氣溫忽冷忽熱，確實會對雞隻的產蛋率造成影響，加上禽流感開始爆發，地方養殖場紛紛傳出染疫撲殺雞隻的數量也增加。

蛋農表示，由於農業部今年起種雞進口量從25萬提高到33萬隻，種雞、中雞數量會過多，目前雞蛋產能穩定甚至過剩，預估過年後雞蛋滯銷情況嚴重。