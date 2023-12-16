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冷氣團襲台低溫特報 賈新興：最強冷空氣冬至深夜抵達

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
今天新竹以北及宜蘭已經感受到冷空氣南下的影響，伴隨低溫跟強風，這波低溫預估明天清晨出現，苗栗以北空曠處10度上下，台北站預估低溫12度左右。本報資料照片
今天新竹以北及宜蘭已經感受到冷空氣南下的影響，伴隨低溫跟強風，這波低溫預估明天清晨出現，苗栗以北空曠處10度上下，台北站預估低溫12度左右。本報資料照片

冷空氣一波接一波，中央氣象署發布低溫特報，大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今天上午至明天白天新竹以北、宜蘭及金門局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，注意防範。橙色燈號：新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣、金門縣，黃色燈號：苗栗縣。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，今天新竹以北及宜蘭已經感受到冷空氣南下的影響，伴隨低溫跟強風，這波低溫預估明天清晨出現，苗栗以北空曠處10度上下，台北站預估低溫12度左右。

他表示，下一波冷空氣則預計下周二中午前後南下影響，之後的冷空氣是不斷的增援南下，最強的北方冷空氣大軍預計下周五冬至深夜逐漸抵達，並於下周六清晨達到最強。

賈新興表示，至於下周二午後這波冷氣團大軍，在預報的台北站低溫並沒有比明天清晨更低，因此需要更多關注下周二這波。

至於高山是否有降雪的可能性，賈新興表示，下周三深夜至下周四清晨，太平山可能有機會出現漂亮的冰霰及霧淞美景，下周六深夜至下周日清晨太平山也可能有機會再出現漂亮的冰霰及霧淞美景。

冷氣團 賈新興 低溫

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