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國內碳權交易子法今預告 明年進入碳排有價時代

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
環境部表示，碳權交易相關的子法今預告。本報資料照片
環境部表示，碳權交易相關的子法今預告。本報資料照片

台灣碳權交易所將在下周五(22日)開賣第一筆國外碳權交易，但國內碳權交易子法未出爐，遭到外界批評時程太慢；環境部今火速預告「溫室氣體減量額度交易拍賣及移轉管理辦法」草案。

環境部表示，明年開始我國將依事業排放量徵收碳費，進入排碳有價時代。為了鼓勵多元減量，環境部10月12日發布「溫室氣體自願減量專案管理辦法」據以審查核發減量額度，接下來將以碳費搭配自願減量交易穩健推動我國碳定價，因此現階段已經有建立我國減量交易市場並妥善管理的需求，訂定「溫室氣體減量額度交易拍賣及移轉管理辦法」草案。

其中六大重點為確保交易安全、適用的交易或拍賣標的、可採行的買賣方式、可參與的對象、交易或拍賣的單位、市場管控機制等。

環境部表示，為促使減量額度的交易、拍賣及使用註銷過程公開透明，可供公眾檢視事業具體減量情形，避免交易過程有炒作、涉及其他商業利益操作或產生交易爭議等，辦法也規範減量額度持有、交易或拍賣、成交、使用註銷等各個階段均應充分進行資訊公開揭露。為此，未來該部將依法委託台灣碳權交易所執行「國內減量額度」的公開交易及拍賣事宜，結合其量能建立公開透明的交易市場。

環境部說，配合我國相關減量工作的推動，事業應該優先建立溫室氣體排放量盤查能力，掌握自身排放量及重點排放源，並積極規劃採行減量措施，優先做到自我瘦身，在進行碳交易之前，則需要停看聽，先停下來，看看自己的需求是什麼，努力打聽減量額度的品質，負盡職調查之責。

環境部長薛富盛表示，台灣在減碳、碳權交易、碳費收售方面，腳步並不算慢，雖然不是第一個，但也算前段班，應該對自己有信心，環境部會積極推動。國內碳權法規，目前環境部把草案預告後，會跟社會做更廣泛的溝通，明年初就會順利公告，所以應該也不會太慢，因為事實上明年才開徵碳費，時程上是可以的。

環境部 額度

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