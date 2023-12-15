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國外碳權交易下周開賣 環境部：國內碳權子法今將預告

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
我國國內碳權交易子法遲遲未預告，時程是否慢了？環境部長薛富盛說，「不會」，環境部會積極推動。記者彭宣雅／攝影
我國國內碳權交易子法遲遲未預告，時程是否慢了？環境部長薛富盛說，「不會」，環境部會積極推動。記者彭宣雅／攝影

台灣碳權交易所將在下周(22日)開賣第一筆國外碳權交易，但國內的碳權交易子法至今未出爐，遭到外界批評時程太慢；環境部薛富盛表示，我國和其他國家相比並不算慢；而環境部氣候變遷署則透露，國內碳權交易子法預告正在作業中，最快今日預告。

薛富盛今參加環境部「低碳永續家園村里多元競賽活動頒獎典禮」；他表示，碳權交易所跟環境部收碳費有相關，但是獨立的兩件事情。碳費費率審議委員會也已通過，現在正在徵詢委員會階段，明年上半年，就會召開會議，也會把碳費向社會公布，外界可期待。

薛富盛說，下禮拜碳權交易所要把國外碳權上市，是積極的一面，環境部非常高興看到這件事情如期進行，環境部也會全力配合，包括未來法規、制度面，讓台灣碳權交易更健全。

我國國內碳權交易子法遲遲未預告，時程是否慢了？薛富盛說，「不會」，台灣在減碳、碳權交易、碳費收售方面，腳步並不算慢，雖然不是第一個，但也算前段班，應該對自己有信心，環境部會積極推動。國內碳權法規，目前環境部把草案預告後，會跟社會做更廣泛的溝通，明年初就會順利公告，所以應該也不會太慢，因為事實上明年才開徵碳費，時程上是可以的。

環境部氣候變遷署長蔡玲儀說，碳權交易已寫出子法辦法，今天就會跟大家見面；現在在做的交易辦法是針對國內的減量額度，要加大國內實質減量，那碳權交易所會先從國外碳權先開始；事實上，之前也有跟碳權交易所就上架規定討論，國外碳權上架法規完備，而環境部要做的，是國內碳權上架子法預告。

環境部 薛富盛 氣候變遷

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