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4成5偏鄉兒少 覺得家裡外面一樣冷
兒盟調查發現，衣物有狀況的偏鄉兒少中，超過三成分別在襪子、衣服與鞋子出現發霉、破損與不合身的狀況。此外，有超過四成偏鄉兒少身上常有被蚊蟲叮咬的傷口、也有四成兒少家中常出現老鼠、蟑螂或螞蟻。四成五的偏鄉兒少認為家裡跟外面一樣冷，三成六的孩子為了省電不開電暖器或沒電暖器可用。
進一步了解偏鄉兒少的照顧者輪廓，近三成由非雙親照顧，高達六成五的兒少希望父母可以多陪自己。偏鄉兒少的跨年願望，有五成一希望家人在一起、五成希望得到好成績、近四成六希望家裡沒人生病，三成七希望可以出去旅遊，另有三成一跨年願望是賺錢。
不過兒盟的「偏鄉弱勢學童關懷方案」每年幫助近兩千個學童，但這兩年來因通膨物價波動，民眾手頭緊縮，尤其今年大選年缺乏鎂光燈報導，擔心募集狀況不如預期。
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