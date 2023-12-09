全台零售業唯一上榜！統一超商營運綠實力連續5年獲「道瓊永續指數」肯定

統一超商營運綠實力國際大放異彩，國際最具永續公信力評比、2023年道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Index，DJSI）結果於台灣時間12月9日出爐，統一超商今年再次入選「道瓊永續世界指數」，已連續5年被納入道瓊永續指數，不僅是台灣唯一零售業者入榜，更是在全球食品零售業中排名第三；其中，在廢棄物管理、資訊安全、健康營養等3項評比中名列產業第一，永續績效斐然。

回應全球減碳淨零永續大趨勢，同時呼應金管會公司治理2.0政策，統一超商領先同業於董事會轄下設置「永續發展委員會」，並跨單位組成減塑、減碳、惜食與永續採購4大小組，展開「能源轉型」、「產業轉型」、「生活轉型」等多元永續行動方案，並提前設定各項永續指標、定期檢視推動成效，今年再次榮耀入選DJSI，連續5年獲本土唯一零售食品業者獲國際永續指標肯定。

在今年DJSI評比26個項目中，統一超商於環境面（廢棄物），社會面（健康與營養）、治理面（資訊與網路安全）拿下產業排名第一，其中廢棄物、健康與營養兩項指標更獲得滿分，顯示統一超商在環境（Environmental）、社會（Social）、公司治理（Governance）3大永續面向架構「地球永續．你我日常」永續生態圈，將ESG融入企業文化與營運策略，與國際永續指標齊頭並進。

在廢棄物項目中獲得滿分評比，主要是於營運中持續精進永續循環做法，不僅在可回收廢棄物量增加、廢棄物總量下降，同時達成設定目標。其中，由統一集團自建「高效智慧回收機」與「OPEN iECO循環杯」結合消費日常展開減少使用塑膠與廢棄物，並創造一次性廢棄物可回收再利用機會，目前「OPEN iECO循環杯」服務已擴及7-ELEVEN、星巴克、21世紀風味館，架構超過1,500家循環杯生態圈，至今已累積減少近20萬杯一次性紙杯；「高效智慧回收機」裝機數超過135台，1年多來回收超過610萬寶特瓶與220萬顆電池，共計減塑逾154噸。

在健康與營養題組同樣獲得滿分肯定，主要是鮮食商品的健康與營養的開發與發展策略，符合國際趨勢。例如，7-ELEVEN所販售商品包裝營養標示清楚，並提供低脂、低糖、低鈉等增加健康營養成分的商品占比持續提升，其中針對現代人蔬素食健康飲食需求提案「天素地蔬」餐食，符合國際低碳健康飲食潮流，全台7-ELEVEN門市都買得到「天素地蔬」，並達成複合店120家里程碑，從原料、產線到通路據點，架構貼近消費者的素蔬食友好門市。

不僅如此，在資訊與網路安全獲得排名第一，顯示統一超商對應數位消費體驗需求，也同步強化數位營運韌性，在資訊與安全管理上持續優化作法，以架構被消費者倚賴生活型服務平台為宗旨，並創造安心與安全購物體驗。為進一步強化資安風控，今年統一超商更設立風險暨資安管理委員會提高管理層級至董事會轄下，並於2022年取得資策會「台灣個人資料保護與管理制度（TPIPAS）」兩年效期認證，推動個資保護制度為消費者把關，將可望進一步強化相關管理機制。

此外，統一超商今年領先同業率先承諾2050淨零碳排目標，更打造本土首個淨零碳建築超商；與經濟部商業司共同推動門市「減碳微型抵換」專案，成為在地第一家申請微型抵換ISO 14064-2認證的超商；更將綠電概念融入營運，藉由「亞萬門市」建置新能源模式，使用太陽能與儲能系統優先供電，未來也將擴大再生能源的使用。