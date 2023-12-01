【重磅快評】桃機不讓直播 一葉知秋看衰落

桃園機場在英國Skytrax全球機場評比中連四年下跌，2019年還排名13，今年已掉到82名。桃機公司將排名暴跌的原因推給疫情，卻無法說明他國機場為何能疫後復甦。外界解析，桃機衰落固然是蔡政府鎖國政策所致，但抗拒機場班機起降直播，則是反映自我畏縮的心態。一葉知秋，觀念不改，桃機如何振衰起敝？

桃機節節敗退，外界診斷病因，不外疫情發生後，蔡政府採取鎖國政策使然。而主其事者未能適時投資、銳意革新，加上政治力介入，競相安排肥貓，外行領導內行的結果，更讓桃機被其他國家機場遠遠拋開，甚至連車尾燈都看不到，過去的榮景竟成追憶。

桃園機場每天有大量飛機起降，一直吸引航空迷拍攝，桃園市政府為推廣城市觀光，最近在機場設置高解析攝影機，提供即時影像直播，讓航空迷不用出門就能欣賞飛機起降。但桃機內部會議認為即時監看與推廣城市觀光無直接關聯，反倒是異常事件的負面新聞效應影響廣大，考慮去函桃市府要求暫停播放、拆除裝置，一時之間成了話題。

事實上，機場直播飛機起降，桃市府並非首創，國外各地機場也有相關即時影像提供，目的不外希望可以帶動當地觀光及機場行銷。桃市府前天直播上線，高畫質攝影機讓航空迷驚呼過癮，怎麼看都是共創雙贏的措施，桃機的思維反倒令人不解。

根據報導，在桃機內部會議中「認真」整理了5大影響層面，包括遇有空側異常事件，即時新聞效應影響廣大；鏡頭左右移動恐讓機場航空保安措施曝光；遇跑滑道鋪面或燈光異常時，緊急應變能力及作為等同全球轉播，若操作未盡完善恐遭外界質疑等。

不可否認，桃機內部會議整理的5大影響層面都言之成理，但是桃市府事先已詢問民航局，確認合法才執行；再者，即時影像攝影機就設在機場外的第三航廈機場咖啡廳，平日就有許多遊客及攝影愛好者駐足觀賞及拍攝，如果遊客及攝影愛好者的鏡頭不足懼，桃市府的即時影像攝影機鏡頭又有什麼好怕的？

當然，桃市府提供機場飛機起降直播服務，並不會讓機場排名就此提升，但總是幫助機場向上提升的一步，桃機應抱持開放的心態面對。如果鏡頭角度正對跑道、涵蓋範圍廣闊，以致於影響機場保安運作，這只是執行細節的問題，桃機可和桃市府進一步討論。

但是，如果桃機只是憂心一旦機場出狀況，被外界看光光，負面新聞效應會放大，就要桃園市政府局停播，甚至拆除攝錄裝置，失望的不僅航空迷，也暴露自己對營運管理的信心不足，被拆除的恐怕不只攝影器材，有還有桃機自我提升的企圖心。