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量太多！高麗菜苗超種「亮紫燈」 農糧署示警：1月下旬將盛產
農業部農糧署表示，今年11月中旬後天氣適合平地各類蔬菜生長發育，加上今年二期稻作已收成，以及8月至10月受颱風影響致蔬菜量少價高，農民種植裡作冬季大宗蔬菜意願大增。
根據農糧署敏感性蔬菜供育苗量預警系統資料，11月中旬高麗菜種植株數達721萬株，入秋後首次超種亮紫燈，農糧署已透過簡訊、Line及官網等多元媒體管道發布宣導訊息，籲請農民即刻調整生產規劃，分批減種或轉作，避開高麗菜產銷失衡風險。
農業部農糧署副署長姚志旺表示，根據農糧署的警戒，耕種超過600萬株苗就是紫燈，現在種下去後，兩個半月收成，屆時在一月下旬會盛產，農糧署是善意提醒，屆時量產價格也會隨當時的消費量決定，尤其農曆年前後，消費量會增加，屆時也會有因應措施，包括啟動加工、高麗菜也是比較可以冰存的蔬菜；農糧署監控高麗菜均價達5.9元，就會啟動相關因應措施。
姚志旺說，今年前陣子因為颱風影響，高麗菜價格很高，因此農民看到價格好，就會多種一些，也因此提醒，現在種下去後，屆時量太大，會造成價格波動，根據監測，今年高麗菜耕種面積和往年差不多，但在這個時間點，農民種植意願相對增高。
農糧署表示，今年9月上旬至11月上旬供苗量均介於警戒值範圍(紅色燈號：540萬株至600萬株以下)，因二期作結束，11月中旬高麗菜種植數量已達721萬株，超過合理種植規模，預估產量超過消費市場需求，以生育期60至70天推估，預估採收期在明(113)年1月下旬後，倘氣候平順，有產銷失衡之虞，建議農民審慎評估種植風險，以維護合理收益。
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