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利多搶種 明年一期稻怕生產過剩

聯合報／ 記者彭宣雅／台北報導
農糧署昨表示，明年稻作四選三政策放寬一期稻作可繳交公糧，因農民耕種用水無虞，憂心明年一期稻作生產過剩，影響米價。本報資料照片
農糧署昨表示，明年稻作四選三政策放寬一期稻作可繳交公糧，因農民耕種用水無虞，憂心明年一期稻作生產過剩，影響米價。本報資料照片

農業部農糧署過去兩年實施大區輪作、稻作四選三，加上缺水大規模休耕，稻穀收成量減少，價格高漲。不過農糧署昨表示，明年稻作四選三政策放寬一期稻作可繳交公糧，加上水庫水量充沛，也會正常放水供農民耕種，憂心明年一期稻作生產爆量、生產過剩，造成惡性循環。

農業部農糧署長胡忠一昨在立法院經濟委員會答詢時表示，明年稻作四選三政策，一期放寬，加上水量豐沛，灌溉用水會照放，屆時若農民一窩蜂搶種稻米，稻作面積會回到過去沒有推動稻作四選三前的面積，約恢復26、27萬公頃，稻米產量多，價格就會降低。

對於朝野立委都要求檢討公糧收購價格，胡忠一則表示，一提高公糧收購價格，農民就會拚命種，又回到稻作盛產的狀況，「這樣不好」。

胡忠一說，現在公糧收受的價格很合理，已計算成本以及利潤，民間沒有糧，就會用合理的價格去收購，產銷平衡最好，不太希望增加收購價格，這樣產銷結構無法調整、會扭曲，部分稻作面積推轉作，對整體經濟來說，政府不用每年花這麼多經費去收購公糧。

民國108年因選舉考量，當時農委會提出「公糧收購無上限」，導致公糧倉庫爆倉，收購庫存公糧加起來接近110萬公噸，是法定安全存糧的三倍，每年公糧收購要花約130億元公帑，稻米生產過剩，加上國人食米量逐年減少，已造成國庫沉重負擔。

農糧署 農民 胡忠一

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