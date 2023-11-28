最新長照調查曝…照顧花費每月人均2.1萬元 「這世代」最憂經濟負擔

台灣2025年將邁入「超高齡社會」，但受少子化影響，台灣2022年平均家戶人口僅2.56人，逐步邁入「零家庭照顧者時代」。中華民國家庭照顧者關懷總會今公布最新調查發現，國人對長期照顧家人偏好往「公共化資源」移動，反映民眾對政府長照作為有高度期待，但43%民眾認為政府提供的長照服務仍然不足，高達8成民眾贊同國家應推行「長照保險」制度。另高達87%民眾對未來花費感到擔憂，以30至50歲及有經驗照顧者最為憂心。

家總與皮爾森數據公司合作，今年10月11至19日針對全國年滿18歲以上的網路人口，進行「長期照顧服務使用經驗與意見」網路民調。有效樣本為1636，男女各半。調查問題為「長期照顧現況及使用服務經驗」、「對現行長期照顧服務的看法」、「對自己老後長期照顧服務及財務的看法」等。

家總秘書長陳景寧說，該調查66%受訪者有照顧經驗，其中24%照顧者為照顧家人，完全無法外出並細究民眾使用長照2.0服務經驗，有43%認為政府目前提供的長照服務不足，前三大認為最需要改變的事項為，居家服務時數不足占26.4%、日間照顧中心不足占22.7%、自聘外籍看護工家庭不能使用照顧服務占22.2%。

此外，調查也發現，70.8%受訪者認為「自聘外籍看護工家庭僅有30%補助額度，且無法使用居服、日照等照顧服務」不合理；80.4%認為目前機構式服務數量不足，88.9%認為每月一萬元住宿式機構補助不足。

在照顧花費方面，陳景寧說，經調查照顧者每月用於照顧花費，平均為2萬1923元，其中約有7.63%每月花費超過4萬元，並僅有13.7%受訪者，自認已儲備足夠自己長期失能後的費用，但高達87%民眾對未來花費感到擔憂，以30至50歲及有經驗照顧者最為憂心。

陳景寧說，對於重度失能、失智者，如重度癱瘓、需要經常翻身拍背、插管等照顧，51.5%受訪者認為，由住宿式機構照顧較好，其次33.2%為聘僱外籍看護工，另約3成偏好由家人照顧。而42.7%受訪者認為機構補助應在50至70%，其次24.7%受訪者認為應補助30至50%。

民眾對於未來照顧期待？僅3成期待下一代擔起照顧責任，至於是否願意多花錢給國家做好長照服務？有一成民眾完全不願意，其餘九成民眾，以中位數推估，每人每月願意增加922元。此外，79.6%受訪者贊同國家應推行「長照保險」制度。

家總提出五大主張： 第一、社區照顧方面：應滿足輕中度失能者在家照顧需求，補強夜間居服、增加日照中心。 第二、住宿式機構方面：現行長照2.0每月最高3.6萬元補助，但僅居家或日照，迫使無力繼續在家照顧者勉為其難、走投無路，被照顧者與照顧者陷入高風險，另失能等級七級以上或經評估家庭無力照顧者，長照2.0補助費用，可選擇使用住宿式機構。 第三、外籍看護工：應刪除每月「僅有30%補額度及不得使用照顧服務」的規定，而巴氏量表聘僱外籍看護工規定，應併入長照評估體系，採單軌評估制。 第四、家庭照顧者：現金給付應具有薪資與退休金兩種經濟安全保障效果，且目前喘息服務量偏低，應有更具激勵量能或鼓勵創新方案，例如互助喘息。 第五、長照財源方面：民眾願意多花錢請政府做事，但候選人願意承諾的照顧範圍或程度，而不論歲收制或保險制，候選人都說明「穩定財源」。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線