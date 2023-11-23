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王國材鬆口組團赴陸超額不解團？ 業者估：每日5、6千人需求

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
旅行業者預估，開放後每日約有5、6千人組團赴陸需求。圖／本報資料照
旅行業者預估，開放後每日約有5、6千人組團赴陸需求。圖／本報資料照

交通部日前宣布明年3月1日起開放台灣組團赴陸觀光，陸委會卻稱初期每日限額2000人，引發旅行業反彈，交通部長王國材今於立法院答詢鬆口，「我不管陸委會怎麼樣」，允諾只要旅行社能成團，就可出團，不會讓解團發生。業者預估，依照目前旅客詢問度，開放後每日約有5、6千人組團赴陸需求。

交通部11月3日表示，明年春節前宣布解除赴陸禁團令，並於3月1日起開放我國團客赴陸。不少業者現已陸續開賣相關產品，但陸委會卻指出，初期每日仍限額2千人次，主因國人都跑到國外旅遊，交通部會有壓力。此說法引發旅遊業不滿，擔心出現超賣產品問題。

立委洪孟楷今於立法院質詢表示，陸委會針對組團赴陸設下每日限額2000人門檻，王國材卻又對外稱旅宿業可以「放心攬客」，令人無所適從。王國材答詢時鬆口，「我不管陸委會怎麼樣」，以2000人為原則，但可酌予調整，並允諾只要旅行社成團就可出團，不會讓解團發生，避免旅遊消費爭議。

中華優質旅遊協會理事長李奇嶽表示，目前台灣旅行社針對赴大陸旅遊產品皆正常收客，若依照目前旅客詢問度，開放後預估一天有5、6千人需求，希望盡速釐清相關規定。因為業者販售行程後，要向旅客收訂金、簽訂履行契約書，航空公司也要開票，若之後因為政策導致無法成行，會衍生相關問題，希望政府趕快說清楚。

另有業者指出，儘管交通部已承諾只要成團就能出團，但不同單位說詞反覆，也會影響旅客詢問及預訂意願，既然後續會依據業者銷售狀況開放，就乾脆宣布不限額，希望主管機關提前說清楚穩定市場。

陸委會 交通部長 王國材 旅行社

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