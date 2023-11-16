快訊

暌違一年 拜習握手火速展開會談

聽新聞
test
0:00 / 0:00

交通部新版本 併排臨停恢復記點

聯合報／ 記者周湘芸李成蔭／連線報導
交通部近日預告修法，併排臨停上下客等暫緩記點，引發社會反彈，短短1天就撤下草案。記者黃義書／攝影
交通部近日預告修法，併排臨停上下客等暫緩記點，引發社會反彈，短短1天就撤下草案。記者黃義書／攝影

違規記點新制爭議不斷，交通部本月13日預告修法草案，上下客貨臨停路口、公車站10公尺及併排臨停暫緩記點，引發路權團體反彈，短短1天就撤下草案。交通部昨重新上架，併排臨停不只罰款並恢復記點，僅交岔路口、公車站10公尺、騎樓處違停上下客貨暫緩，預計11月底前施行。

6月30日道路交通管理處罰條例部分條文修正案上路，增加民眾可檢舉項目，其中，上下客貨違規臨時停車及騎樓停車均需記違規點數1點，1年累計12點就須吊扣駕照2個月。但在職業駕駛抗議下，交通部原預告修法，路口、公車站附近及併排臨停上下客貨暫緩記點，卻引起路權團體反對。

交通部長王國材昨表示，將修正為併排臨停仍會記點，路口、公車站附近臨停上下客貨會罰款，但暫不記點，預計11月底前實施，明年6月地方政府完成臨停區畫設後恢復記點。

交通部昨也重新預告修正草案，指都會地區臨時停車空間供給確有不足，計程車、貨運司機、一般民眾常找不到合適地點上下客貨，地方政府已檢討，朝每隔約100至150公尺紅線設置至少10%黃線或專用車格，在未畫設完成前，於交岔路口、公共汽車招呼站10公尺內臨停上下客貨不予記點，但仍需開罰300元至600元不等。

至於騎樓停車納入民眾可檢舉項目，考量地方政府整頓騎樓、規畫停車地點需配套及時間，尚未完成前，騎樓處所違停但有留下行人空間，不予記點，但要罰款。

全國汽車駕駛人權益聯盟理事長劉鴻樟表示，路邊停車格太多，仍影響上下客貨，除臨停暫緩記點，也希望將道路兩側汽機車格退出，短時間規畫車格時，應比照100至150公尺有10到12公尺黃線。另也呼籲全面重新檢討檢舉及記點制度，像是靜態違規或臨停全面取消記點、2000元以下違規不予記點，仍需開罰等。

交通部長 公車 路權

延伸閱讀

控台鐵公司章程5大歧異點被消失 工會擬提高衝突等級

拍板併排違停仍要記點！交通部預告修正草案重新上架

影／陸客開放又限制 許淑華：政府放不開「意識形態」

綠線延伸中壢車站 鄭文燦：行政院年底前核定綜合規畫

相關新聞

交通部新版本 併排臨停恢復記點

違規記點新制爭議不斷，交通部本月13日預告修法草案，上下客貨臨停路口、公車站10公尺及併排臨停暫緩記點，引發路權團體反彈...

抗生素缺藥＋抗藥菌增 恐年奪3萬人命

「一名癌症病人花上百萬元做CAR-T治療，卻死於抗藥性細菌感染。」台灣感染症醫學會理事長王復德指出，二○五○年後，若抗生...

失智症紅綠燈／家人不願就醫 試試3招引導

Q：如何知道家人有沒有失智？家人抗拒就醫，可以怎麼做？

健康你我他╱仁醫針灸 面對疾病不孤單

三年前我罹患巴金森氏症，一直看西醫治療。好友推薦我去慈濟醫院針灸，中西醫並治，效果更佳。但針灸科主任林郁甯醫師的診很難掛...

營養品分4類 宜依照病症選擇

部分病患因無法進食、消化、吸收或代謝食品中特定營養成分，需特定疾病配方食品攝取營養，但不是每一款營養品都適合每位患者。營...

財務是退休基石╱理財最怕詐騙 王儷玲：勿信保證獲利

國發會預估，我國將於2025年進入超高齡社會，每五人就有一位是六十五歲以上，國人平均壽命延長，老後人生必須提前準備。聯合...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。