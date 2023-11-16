交通部新版本 併排臨停恢復記點

違規記點新制爭議不斷，交通部本月13日預告修法草案，上下客貨臨停路口、公車站10公尺及併排臨停暫緩記點，引發路權團體反彈，短短1天就撤下草案。交通部昨重新上架，併排臨停不只罰款並恢復記點，僅交岔路口、公車站10公尺、騎樓處違停上下客貨暫緩，預計11月底前施行。

6月30日道路交通管理處罰條例部分條文修正案上路，增加民眾可檢舉項目，其中，上下客貨違規臨時停車及騎樓停車均需記違規點數1點，1年累計12點就須吊扣駕照2個月。但在職業駕駛抗議下，交通部原預告修法，路口、公車站附近及併排臨停上下客貨暫緩記點，卻引起路權團體反對。

交通部長王國材昨表示，將修正為併排臨停仍會記點，路口、公車站附近臨停上下客貨會罰款，但暫不記點，預計11月底前實施，明年6月地方政府完成臨停區畫設後恢復記點。

交通部昨也重新預告修正草案，指都會地區臨時停車空間供給確有不足，計程車、貨運司機、一般民眾常找不到合適地點上下客貨，地方政府已檢討，朝每隔約100至150公尺紅線設置至少10%黃線或專用車格，在未畫設完成前，於交岔路口、公共汽車招呼站10公尺內臨停上下客貨不予記點，但仍需開罰300元至600元不等。

至於騎樓停車納入民眾可檢舉項目，考量地方政府整頓騎樓、規畫停車地點需配套及時間，尚未完成前，騎樓處所違停但有留下行人空間，不予記點，但要罰款。

全國汽車駕駛人權益聯盟理事長劉鴻樟表示，路邊停車格太多，仍影響上下客貨，除臨停暫緩記點，也希望將道路兩側汽機車格退出，短時間規畫車格時，應比照100至150公尺有10到12公尺黃線。另也呼籲全面重新檢討檢舉及記點制度，像是靜態違規或臨停全面取消記點、2000元以下違規不予記點，仍需開罰等。