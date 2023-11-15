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高鐵雲林站道岔異常臨時維修 南下3列車延誤
台灣高鐵雲林站道岔故障，影響包括南下列車3車次，於彰化站發車預估延誤6分鐘、雲林站預估延誤4至6分鐘，抵達嘉義站、台南及左營站預估延誤0至4分鐘。現已恢復正常行駛。
台灣高鐵指出，為確保行車安全及維護路線品質，雲林站執行臨時性維修作業，實施慢行或運轉調度，部分列車延誤資訊特此公告周知，造成不便，敬請見諒。
台灣高鐵指出，影響包括南下列車T841、T845、T849，於彰化站發車預估延誤6分鐘、雲林站預估延誤4至6分鐘，抵達嘉義站、台南及左營站預估延誤0至4分鐘。
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