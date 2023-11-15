聽新聞
test
0:00 / 0:00

創新藥物現曙光 3罕病基因治療仍卡關

聯合報／ 記者韋麗文周佩怡／台北報導

基因治療是一次性、治癒性療法，未來將是罕病治療的新曙光，脊髓性肌肉萎縮症（SMA）基因治療今年中有條件納保，其餘仍待基因治療納保的罕病，除了「芳香族 Ｌ–胺基酸類脫羧基酵素（AADC）缺乏症」，還有去年九月取得藥證的萊伯氏先天性黑矇症（LCA），和仍在臨床試驗第三期的「裘馨氏肌肉失養症（DMD）」等。

「罕病病患、家屬都希望盡快用藥，不然愈晚接受治療，療效愈差。」台大醫院基因醫學部主任簡穎秀無奈地表示，罕病病患愈早接受治療愈好，避免功能退化到無法挽回、甚至死亡；AADC缺乏症便是其中一種，救命藥基因治療去年七月獲歐盟上市許可，但在台灣至今卻卡關已久。

二◯一◯年台大醫院團隊研發出AADC缺乏症基因治療，將AADC基因藉腺病毒載體攜入腦中，提高多巴胺產量，改善神經問題，目前已有卅位病童因恩慈療法、臨床試驗獲得基因治療，去年七月更獲歐盟上市許可。

但基因治療在台灣今年一月申請藥證至今尚未通過，接下來還要面對漫長的健保給付等待期，簡穎秀表示，病患只能盡量維持身體狀況，等待未來使用基因治療的機會；目前全台共六十五位AADC缺乏症病患，其中五到十位正等著接受基因治療。

天主教輔仁大學醫學院數據科學中心執行長蒲若芳建議，新藥發展快速，價格昂貴，審查、給付制度應調整，如成立罕病藥物創新多元基金，可採吃到飽訂閱制；給付範圍伴隨真實世界證據產生的分期付款；以基金形式付款的論成效計酬；特定基金的包裹式支付，都是先進治療醫藥產品給付的國際經驗。

基因 台大醫院 醫學院

延伸閱讀

台灣推行「這檢查」幫小孩健康長大 東南亞國家超羨慕

罕病創新治療昂貴 健保署：採暫時性支付

亞太罕病組織聯盟疾呼：罕病創新治療是投資，並不是憐憫、可憐！

台大教授楊銘欽：罕藥專款陷執行率、成長率低惡性循環 應加速罕藥審查

相關新聞

非血親器捐擬開放 藏買賣隱憂

目前國內一萬多人等待器官移植，但最近兩、三年受疫情影響，捐贈者僅兩、三百人，順利受贈患者約八百多人，不成比例。健保署長、...

交部挨轟改口 併排臨停擬記點

職業駕駛不滿違停記點新制影響生計，交通部近日預告修法，路口、公車站十公尺及併排臨停上下客貨等違規行為，將暫緩記點、維持罰...

平均壽命5歲…罕病童等藥已1年

「很想要小太陽長大，但又怕到時還等不到藥物…」小太陽的媽媽哽咽地說，知道孩子罹患罕見疾病「芳香族 Ｌ–胺基酸類脫羧基酵素...

創新藥物現曙光 3罕病基因治療仍卡關

基因治療是一次性、治癒性療法，未來將是罕病治療的新曙光，脊髓性肌肉萎縮症（SMA）基因治療今年中有條件納保，其餘仍待基因治療納保的...

病團盼設多元基金 暫時給付罕藥

隨著醫療科技飛速發展，罕藥研發為罕病病患帶來無限希望，部分創新治療因臨床試驗參與病人數少，療效證據搜集時間較短，但罕藥具...

擴大非親屬器捐 專家：應嚴擬配套

韓劇「機智醫生生活」提及「非血緣」關係的器官捐贈，引發熱議，而自稱結識多年的好朋友最後因拿不出合拍照片，而被識破。器官捐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。