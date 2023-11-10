提案促「國道開放重機」進度表 近6千人附議要交通部回應

國內大型重機數量增加快速攀升，今年截至9月國內已有24萬8316輛大型重機，大型重機團體長年爭取重機上國道，近日更將發動車輛包圍交通部。臉書粉專「通勤者之歌」於公共政策網路參與平台提案「高速公路局應制定高速公路開放行駛大型重機進度表」，截至今天已有5794人附議，交通部依規定須予以回應。

重機上國道議題討論已久，中華民國大型重機經營同業全國促進會近日也發起「國道安全，還我路權－ 我們要一條安全回家的路」集會活動，將於11月26日前往交通部陳抗，爭取重機停車、上國道等議題。

「通勤者之歌」4日於公共政策網路參與平台提案「高速公路局應制定高速公路開放行駛大型重機進度表」，要求高公局應在提案通過後，半年內提出高速公路開放行駛大型重機進度表，且不應以民意調查結果做為參考依據。

「通勤者之歌」提案指出，關於大型重機得行駛高速公路的法律條文經立法院三讀修法通過已經將滿12年，高公局至今仍沒有公告任何一條高速公路供大型重機用路人行駛，且根據高公局提供民調，約有7成民眾不知道大型重機得合法使用高速公路，顯見高公局並未積極宣導相關法令，也並未規畫任何試辦或開放計畫，惡意侵害大型重機使用者的權利。

提案表示，具備大型重機駕駛執照的國民已經突破50萬人，禁止大型重機使用者權利，不只侵害人權，也嚴重打擊大型重機相關產業，要求高公局提出進度表，包含明確的開放或者試辦時程、具體的檢核或試辦通過標準、大型重機收費標準以及收費系統規畫進度、進度表內應包含高公局管轄之所有國道高速公路之開放進度、高公局不得無限期拖延開放進度。