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「全台最大戶外野營」秀夢幻裝備 10萬人擠高雄衛武營
高雄市去年在衛武營園區舉辦「高雄城市野營」成功吸引10萬人參加，今年擴大成全台最大戶外野營體驗「Wild Wild野生活」，在本月18、19日於同場地舉辦，現場將展示百萬夢幻級帳篷和各式野營器具，還有50家以上的餐車美食，金曲歌后彭佳慧與超強金曲新人持修都會開唱。
觀光局長高閔琳表示，今年「Wild Wild野生活」現場將展示各種露營設備，有百萬級夢幻帳篷、奢華露營車和各式野營裝備，其中有8頂風格帳篷讓民眾拍照，6頂風格帳篷供民眾預約體驗「私人包廂服務」，主辦方甚至舉辦「辦桌」，現場設有野坎設備，直接烹調直火料理，讓報名民眾可坐在歐式長餐桌上用餐。
觀光局表示，活動2天有音樂表演，歌手卡司包括陳忻玥、持修、小宇、畢書盡及彭佳慧等人，園區周圍設置獨木舟、立槳SUP、高空滑索與走繩等活動，並有高達50家以上的餐車美食、野營裝備品牌及露營車齊聚，全台的野營達人將會傳授登山安全、釣魚技巧、野地篝火到野炊示範等戶外技能攻略。
觀光局補充，民眾在18、19日當天將黃、藍、桃紅、綠等繽紛色彩穿戴在身上，呈現時下流行的「多巴胺穿搭」，可獲得禮品，報名資訊可至高雄旅遊網或「Wild Wild野生活」臉書粉絲團查詢。
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