太魯閣馬拉松缺水 跑者只能就地接山泉水解渴

花蓮太魯閣峽谷馬拉松每年吸引上萬人報名參加，本月4日賽事卻發生補給站無水可喝問題，有跑者太口渴，只好就地接山泉水飲用，甚至有人因此腹瀉；更有獎牌疑似印錯等問題，讓跑者非常傻眼。主辦單位今天坦承的確供水不足，民眾反映的問題會檢討改善。

雲朗觀光太魯閣峽谷馬拉松今年邁入24年，分為42公里、21公里、12公里及5公里組別，共有1萬4000多人參賽，近年因提倡環保，不提供一次性水杯及瓶裝水，跑者要帶著環保手環杯路跑。

賽後出現不少跑者抱怨補給站太少、水不夠的問題，全馬跑者後段32至40公里沿線補給站竟然缺水，有些跑者只好就地接山泉水來喝；且跑道多為爬坡路段，也有跑者抱怨，醫護站未提供舒緩噴劑。

民進黨議員張美慧批評，花蓮縣政府、花蓮縣體育會一定要反省檢討，不要讓「一生至少要跑一次」，變成「一生只跑這一次」的太魯閣馬拉松。

主辦單位之一花蓮縣馬拉松路跑協會執行長張志強回應，今年準備約600箱水，跟去年一樣的數量，不過比賽當天天氣炎熱，未能及時補充，導致後半段跑者沒水喝，確實準備不足，會深刻檢討。

張志強表示，初步檢討可能因跑者進站補給，開水孔沒有關緊，導致水一直流出浪費掉；加上賽道擁擠，後勤來不及補給，感到很抱歉。

張志強指出，部分獎牌出錯是廠商出問題，開放跑者登記，寄送新獎牌；至於賽道沒有提供噴劑，是因為衛福部於賽事前接獲跑者反映，噴劑服務現場需有藥師指導，因此取消噴劑服務。