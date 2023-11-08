遠東SOGO周年慶13款「LINE FRIENDS」超Q來店禮讓會員帶回家

ＳＯＧＯ周年慶獨家LINE FRIENDS來店禮等你來搜集。 圖／SOGO 提供

連鎖百貨周年慶最壓軸，遠東SOGO百貨台北店周年慶於11/9至11/20展開，除了每年周年慶強打「有感」的全館回饋，還有「ONLY SOGO」的折扣力道，SOGO周年慶來店禮也是會員期待的購物小確幸。今年遠東SOGO鎖定國際知名IP「LINE FRIENDS」合作，台北三館共推出13款來店禮，當中高達11款單筆消費滿1千元就可擁有。

以全客層為定位的遠東SOGO百貨，看準台灣使用LINE擁有高達90%的高滲透率，全台2300萬人中，使用LINE的活躍用戶數就高達2100萬，可以說LINE貼圖就如同滿足食衣娛樂的百貨一樣，活躍在民眾的生活中。因此，今年SOGO 36周年慶特別以大家熟悉的LINE FRIENDS「熊大、兔兔、莎莉、熊美」四位個性鮮明的主角設計來店禮。

為符合LINE FRIENDS融入每個人的日常，遠東SOGO周年慶來店禮，便設計出食衣住行所需用品，包括保溫杯、輕巧方便折疊桌、旅行袋、保冷袋等實用來店禮，周年慶期間共分為六波，只要活動期間憑快樂購卡消費滿額即可兌換。

2023遠東SOGO台北店周年慶來店禮

【忠孝館、復興館】11/9、11/10：持快樂購卡單筆滿1000元，贈LINE FRIENDS友想溫暖你保溫杯11/11、11/12：持SOGO App單筆滿2000元，贈LINE FRIENDS友夠方便折疊桌11/13、11/14：持SOGO App單筆滿1000元，贈LINE FRIENDS友你一起旅行袋11/15、11/16：持快樂購卡單筆滿1000元，贈LINE FRIENDS友你保溫食物罐11/17、11/18：持SOGO App單筆滿1000元，贈LINE FRIENDS友夠可愛透明直傘11/19、11/20：持快樂購卡單筆滿1000元，贈LINE FRIENDS友好食光餐盤碟組

【敦化館】11/9、11/10：持快樂購卡單筆滿1000元，贈LINE FRIENDS友愛午茶杯盤組11/11、11/12：持SOGO App單筆滿1000元，贈LINE FRIENDS友夠好裝保冷袋11/13、11/14：持SOGO App單筆滿1000元，贈LINE FRIENDS友你暖胃玻璃壺11/15、11/16：持快樂購卡單筆滿2000元，贈LINE FRIENDS友你真暖厚毛毯11/17、11/18：持SOGO App單筆滿1000元，贈LINE FRIENDS友雙好足軟珪藻土地墊11/19、11/20：持快樂購卡單筆滿1000元，贈LINE FRIENDS友你陪伴四入碗組

LINE FRIENDS友想溫暖你保溫杯。 圖／SOGO 提供

LINE FRIENDS友夠方便折疊桌。 圖／SOGO 提供

LINE FRIENDS友你一起旅行袋。 圖／SOGO 提供

LINE FRIENDS友夠可愛透明直傘。 圖／SOGO 提供

LINE FRIENDS友你真暖厚毛毯。 圖／SOGO 提供