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遠東SOGO周年慶13款「LINE FRIENDS」超Q來店禮讓會員帶回家

撰文／ 江佩君

ＳＯＧＯ周年慶獨家LINE FRIENDS來店禮等你來搜集。 圖／SOGO 提供
ＳＯＧＯ周年慶獨家LINE FRIENDS來店禮等你來搜集。 圖／SOGO 提供

連鎖百貨周年慶最壓軸，遠東SOGO百貨台北店周年慶於11/9至11/20展開，除了每年周年慶強打「有感」的全館回饋，還有「ONLY SOGO」的折扣力道，SOGO周年慶來店禮也是會員期待的購物小確幸。今年遠東SOGO鎖定國際知名IP「LINE FRIENDS」合作，台北三館共推出13款來店禮，當中高達11款單筆消費滿1千元就可擁有。

以全客層為定位的遠東SOGO百貨，看準台灣使用LINE擁有高達90%的高滲透率，全台2300萬人中，使用LINE的活躍用戶數就高達2100萬，可以說LINE貼圖就如同滿足食衣娛樂的百貨一樣，活躍在民眾的生活中。因此，今年SOGO 36周年慶特別以大家熟悉的LINE FRIENDS「熊大、兔兔、莎莉、熊美」四位個性鮮明的主角設計來店禮。

為符合LINE FRIENDS融入每個人的日常，遠東SOGO周年慶來店禮，便設計出食衣住行所需用品，包括保溫杯、輕巧方便折疊桌、旅行袋、保冷袋等實用來店禮，周年慶期間共分為六波，只要活動期間憑快樂購卡消費滿額即可兌換。

2023遠東SOGO台北店周年慶來店禮

【忠孝館、復興館】
11/9、11/10：持快樂購卡單筆滿1000元，贈LINE FRIENDS友想溫暖你保溫杯
11/11、11/12：持SOGO App單筆滿2000元，贈LINE FRIENDS友夠方便折疊桌
11/13、11/14：持SOGO App單筆滿1000元，贈LINE FRIENDS友你一起旅行袋
11/15、11/16：持快樂購卡單筆滿1000元，贈LINE FRIENDS友你保溫食物罐
11/17、11/18：持SOGO App單筆滿1000元，贈LINE FRIENDS友夠可愛透明直傘
11/19、11/20：持快樂購卡單筆滿1000元，贈LINE FRIENDS友好食光餐盤碟組

【敦化館】
11/9、11/10：持快樂購卡單筆滿1000元，贈LINE FRIENDS友愛午茶杯盤組
11/11、11/12：持SOGO App單筆滿1000元，贈LINE FRIENDS友夠好裝保冷袋
11/13、11/14：持SOGO App單筆滿1000元，贈LINE FRIENDS友你暖胃玻璃壺
11/15、11/16：持快樂購卡單筆滿2000元，贈LINE FRIENDS友你真暖厚毛毯
11/17、11/18：持SOGO App單筆滿1000元，贈LINE FRIENDS友雙好足軟珪藻土地墊
11/19、11/20：持快樂購卡單筆滿1000元，贈LINE FRIENDS友你陪伴四入碗組

LINE FRIENDS友想溫暖你保溫杯。 圖／SOGO 提供
LINE FRIENDS友想溫暖你保溫杯。 圖／SOGO 提供

LINE FRIENDS友夠方便折疊桌。 圖／SOGO 提供
LINE FRIENDS友夠方便折疊桌。 圖／SOGO 提供

LINE FRIENDS友你一起旅行袋。 圖／SOGO 提供
LINE FRIENDS友你一起旅行袋。 圖／SOGO 提供

LINE FRIENDS友夠可愛透明直傘。 圖／SOGO 提供
LINE FRIENDS友夠可愛透明直傘。 圖／SOGO 提供

LINE FRIENDS友你真暖厚毛毯。 圖／SOGO 提供
LINE FRIENDS友你真暖厚毛毯。 圖／SOGO 提供

來店禮兌換時間11/9-11/20。 圖／SOGO 提供
來店禮兌換時間11/9-11/20。 圖／SOGO 提供

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