CAR-T細胞治療819萬 本月納健保 每年約百人受惠
衛福部健保署本月起，將CAR-T細胞免疫治療納入健保給付，每年約有100名患者受惠，健保署長石崇良說，最快本月底前就會有病人使用到，給付對象則為，屬於「25歲以下急性淋巴性白血病」或「成人之瀰漫性大B細胞淋巴瘤」患者，經過兩線標準治療後，若治療反應仍不佳或發生復發。
衛福部統計，男性、女性癌症致死排行中，白血病與非何杰金氏淋巴瘤兩疾病，分別排名第9與第10名，我國臨床上已有CAR-T細胞免疫治療，可用於急性淋巴性白血病（ALL）與瀰漫性大B細胞淋巴瘤（DLBCL）的後線治療，對前者完全緩解率約60％、後者則約40％；然耗資千萬仍讓不少病友感到喘不過氣。
不過，健保署本月起將CAR-T治療納入2年暫時性支付，石崇良說，CAR-T的藥價健保核價819萬，美國約1500萬，在台灣納入急性白血病和瀰漫性大細胞淋巴癌，每年受惠人數約100人。
石崇良指出，會觀察急性白血病和瀰漫性大細胞淋巴癌患者的用藥反應如何，也許視效果調整給付範圍或價格。急性白血病患者若骨髓移植失敗，或無法骨髓移植，可考慮使用，但有人接受化學治療就有效，並非每位患者都需要用到。
石崇良補充，為讓病人早點使用，又想要了解臨床效果是如同預期，從今年開始，對於未完成三期臨床試驗，卻具有突破性且取得國外查驗登記許可的藥物，或高單價新藥採暫時性支付，除讓病人快一點得到產品，同時也搜集真實世界資料作為評估。
石崇良說，目前的設計都是在健保總額預算裡去運作，但是未來也會規畫成立新藥基金，在總額外來吸納暫時性支付的費用，目前同樣納入暫時性支付的，還有膽管癌、轉移性非小細胞癌、神經母細胞瘤等用藥。
中華民國血液病學會理事長柯博升補充，CAR-T細胞免疫治療屬於尖端醫療，需要設立精密的研究室以完成前置手續，也要仰賴醫護人員在治療前與後的專業判斷。血液病學會與血液及骨髓移植學會，正密鑼緊鼓的舉辦教育課程，盼能提高我國醫療量能，讓患者可以就近治療。也提醒患者，若經判定疾病惡性度較高或發生復發，也可以主動與主治醫師討論，以利未來及早轉介，及早展開療程。
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