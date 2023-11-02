未來一周天氣3階段變化 氣象署：下周一二降雨又降溫
未來一周天氣分為3段變化，中央氣象署天氣預報員朱美霖說，今天至周日各地多雲到晴的穩定天氣；下周一、周二受到東北季風影響，北部、東半部雲量增多，降雨機率提高一些，氣溫也會稍微轉涼。下周三開始隨著東北季風減弱，整體天氣再度回到多雲到晴天氣為主。
朱美霖說，今天隨著北方高壓東移出海，台灣附近天氣大致上以偏東風環境為主。偏東風和台灣地形交互影響作用之下，主要雲系發生在海上，東北部外海有比較明顯的對流雲系，對陸地沒有明顯的影響。今天台灣陸地上空相當晴朗穩定。
朱美霖表示，隨著北方高壓東移持續出海，台灣附近風場會逐漸轉為偏東南風。周日北方有一道鋒面建立，並且接近到台灣附近；下周一開始隨著鋒面逐漸通過台灣北部海面，附近的東北季風就會逐漸增強，中午到下午天氣會有些微轉變。
下周二開始受到東北季風影響，不過，朱美霖說，很快地鋒面和北方高壓移動，下周三就東移到台灣東方至東北方一帶，所以下周三開始東北季風減弱。
未來一周天氣趨勢，朱美霖表示，周日以前各地晴朗穩地少雨的天氣，今天東半部可能有零星降雨，隨著風向稍微轉變，明天至周日雨區為東南部、恆春半島零星降雨為主，午後中南部近山區可能有零星降雨。
她說，比較有所轉變是下周一、周二，下周一隨著北方鋒面通過、東北季風增強，東北季風影響，迎風面降雨明顯增多，尤其下周一晚上至周二降雨比較明顯一些。下周三東北季風減弱，降雨會減緩一些。未來一周天氣變化不大，以多雲到晴的天氣為主。
溫度方面，朱美霖說，今天清晨各地低溫20至24度，不過有局部比較明顯氣溫較低的情況，花蓮、桃園、新竹近山區附近有17至18度左右低溫。清晨中南部弱風區有低雲發展，近山區低雲造成能見度較差，濱海地區有局部霧的情況，這樣低雲情形到周日前都要注意。
未來一周溫度趨勢，朱美霖表示，周日以前各地白天高溫28至30度左右，感受上比較暖熱，早晚低溫20至24度之間，日夜溫差比較大、可以達到10度左右。北部、東半部下周一、周二有溫度下降情形，下周一白天雲量增多，白天高溫略為下降，隨著東北季風涼冷空氣，下周一晚上到下周二溫度降低1至2度左右，下周三開始氣溫再度回升。
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