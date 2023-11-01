你今天糖太高了嗎？全台250萬人罹糖尿病 北高六縣市免費篩血糖

11月14日是世界糖尿病日，國健署、糖尿病學會與高雄市府今起至11月9日，在北、高等六個縣市，推出「跑跑保庇車」巡迴血糖篩檢活動，民眾只要看到貼有「跑跑保庇車」，即可進行免費血糖篩檢，本周六更將於高雄流行音樂中心舉辦園遊會，現場有搶答送獎品等活動。

衛生局今在高市鳳山行政中心宣布「跑跑保庇車」巡迴血糖篩檢活動起跑，出席的國健署副署長魏璽倫表示，糖尿病及其所引發的併發症影響國人健康，因糖尿病經常會發生大小血管病變，同時也會降低免疫力，延遲皮膚傷口癒合。而根據統計，國內糖尿病高達250萬人。