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你今天糖太高了嗎？全台250萬人罹糖尿病 北高六縣市免費篩血糖

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄即時報導
國健署、糖尿病學會與高雄市府今起至11月9日，在北、高等六個縣市，推出「跑跑保庇車」巡迴血糖篩檢活動。記者吳慧芬／翻攝
國健署、糖尿病學會與高雄市府今起至11月9日，在北、高等六個縣市，推出「跑跑保庇車」巡迴血糖篩檢活動。記者吳慧芬／翻攝

11月14日是世界糖尿病日，國健署、糖尿病學會與高雄市府今起至11月9日，在北、高等六個縣市，推出「跑跑保庇車」巡迴血糖篩檢活動，民眾只要看到貼有「跑跑保庇車」，即可進行免費血糖篩檢，本周六更將於高雄流行音樂中心舉辦園遊會，現場有搶答送獎品等活動。

衛生局今在高市鳳山行政中心宣布「跑跑保庇車」巡迴血糖篩檢活動起跑，出席的國健署副署長魏璽倫表示，糖尿病及其所引發的併發症影響國人健康，因糖尿病經常會發生大小血管病變，同時也會降低免疫力，延遲皮膚傷口癒合。而根據統計，國內糖尿病高達250萬人。

今下午由國健署、糖尿病學會與高雄市府合作推出的「跑跑保庇車」，開到鳳山區行政中心前為民眾免費檢測血糖，接下來還有11個場次，分別是11月2日上午在高雄旗津福壽宮、11月3日上午在高雄旗山衛生所、11/3下午在高雄大樹保安宮、11月4日下午在高雄流行音樂中心、11月6日上午在台南玉井雙美診所、11月6日下午在嘉義大林陳霆昌診所、11月7日中午在雲林西螺螺安診所、11月8日中午在南投埔里黎俊奇診所、11月9日上午在台北士林一森診所11月9日中午在台北市信義區中油大樓，免費提供檢測血糖的服務。

國健署、糖尿病學會與高雄市府今起至11月9日，在北、高等六個縣市，推出「跑跑保庇車」巡迴血糖篩檢活動。記者吳慧芬／翻攝
國健署、糖尿病學會與高雄市府今起至11月9日，在北、高等六個縣市，推出「跑跑保庇車」巡迴血糖篩檢活動。記者吳慧芬／翻攝
國健署、糖尿病學會與高雄市府今起至11月9日，在北、高等六個縣市，推出「跑跑保庇車」巡迴血糖篩檢活動。記者吳慧芬／翻攝
國健署、糖尿病學會與高雄市府今起至11月9日，在北、高等六個縣市，推出「跑跑保庇車」巡迴血糖篩檢活動。記者吳慧芬／翻攝

糖尿病 國健署

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