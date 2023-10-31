雞蛋直放冰箱易壞 養雞場曝3個保鮮妙招

雞蛋是日常生活中常見的食物，不少家庭主夫主婦經常購買雞蛋煮飯，但直接將雞蛋直接放入冰箱，容易變質壞掉，有媒體引述養雞場分享的知識，指出有3種簡單方法，可以延長雞蛋壽命，而且保持新鮮。

有媒體指出，冰箱環境濕潤，而且常有剩菜剩飯，異味會透過蛋殼上多個細密氣孔，滲透入雞蛋內部，加快變質，另外，不少人會直接沖洗雞蛋，其實這樣會破壞原有蛋膜，讓細菌更易進入雞蛋內部，同樣會加速變質。

雞蛋的保鮮3妙招如下：

一、鹽水

在碗裡加入清水，無須浸滿雞蛋，隨即加入一勺食用鹽，然後用手攪拌，泡了大約10分鐘就能取出雞蛋，接著就能放在蛋托，不過雞蛋要小頭向下，大頭向上，而且不可以橫放，否則會破壞營養成分。

二、米

用米埋起雞蛋，最好都是小頭向下，大頭向上，形成一個乾燥環境，有利雞蛋保存，而且防止細菌入侵。

三、食用油

用食用油在雞蛋外殼塗上一層油膜，然後放在陰涼通風的地方，保護雞蛋外殼不受細菌入侵。

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文章授權轉載自《香港01》