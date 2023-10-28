治療乾癬「被下車」 健保給付生物製劑中斷後易復發

秋冬為乾癬好發季節，我國盛行率約1%，多在20至40歲發病。乾癬雖然可以透過治療控制病情，但是不少患者因為生物製劑的健保給付被「下車」後容易再復發。當時剛上大一的病友小鈺更直接被醫生宣判「沒救了」，後來歷經生物製劑控制，但因為健保給付問題幾度上下車，現在變成生活跟疼痛共存。

台灣乾癬協會今舉辦世界乾癬日「全民健康覆蓋之下正視乾癬性疾病治療需求」論壇，邀請醫師專題演講以及乾癬病友問券調查結果分享。台灣乾癬協會秘書長王雅馨表示，在有停藥經驗的病友中超過一半在3個月就會有乾癬症狀變嚴重的現象，更有近八成因為皮膚問題感到尷尬不自在，部分更認為會影響工作及兩性關係。

乾癬病友小鈺她說，19歲剛上大一時發現頭皮上有長東西而去看診，醫師一開此以為是脂漏性皮膚炎，後來從頭皮往身體擴散，才發覺不對勁，再去看其他醫師求診被直接說「乾癬沒救了」，一開始只採擦藥膏、照光等傳統治療。一開始不敢讓宿舍室友知道，但好險身邊遇到的人都滿好的，不會說好噁心之類的話語，室友甚至會幫忙擦背後的藥。

後來小鈺的狀況變嚴重，乾癬面積愈來愈大，全身、頭皮、整張臉都能看見紅腫、乾屑，又遇上曬傷而轉院到醫學中心治療。當時主治醫師判定符合健保資格幫忙申請生物製劑，又因為效果不錯，更被推薦參與新藥臨床實驗計畫治療。但在新藥計畫6年結束後回歸生物製劑申請時，則因近年無健保使用紀錄而被拒絕2次，待病況又明顯惡化後，才又符給付資格「上車」治療至今。

小鈺今年36歲，每天其實都跟疾病共存，只是疼痛程度有別。她說，現在每天起床、上廁所仍然很痛，不能跟正常人一樣直接起身。

林口長庚醫院醫師黃毓惠指出，乾癬和乾癬性關節炎陸續有新藥物出現，健保生物製劑給付條件也有放寬，但部分患者治療2年後仍得下車。她了解健保財務有困難，歐美國家，甚至近年的中國大陸都沒有下車條款，期待健保在申請審核實務上可有更好的處理模式。

台大醫院皮膚部主任蔡呈芳也說，乾癬未必一定致死，但相對於中韓等國治療不需停藥，台灣給付方式比較特別的；或許透過商保補健保的方式可作為解決方式之一，但健保相關給付越來越嚴苛，也成為保險的難題。

台灣乾癬協會柯怡謀表示，乾癬不僅是皮膚問題，同時也包含關節及共病問題，他呼籲，政府應正視乾癬性疾病治療需求、並投入更多資源，通過確保病友都能夠在適當的時間獲得適當的支持和治療。