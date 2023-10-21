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醫奉33／引醫療入偏鄉治肝病見效 戴嘉言：快失業了

聯合報／ 記者梅緣緣／台北即時報導
第33屆醫療奉獻獎頒獎典禮，肝膽胰內科醫師戴嘉言獲個人醫療奉獻獎。記者曾原信／攝影
第33屆醫療奉獻獎頒獎典禮，肝膽胰內科醫師戴嘉言獲個人醫療奉獻獎。記者曾原信／攝影

第33屆醫療奉獻獎頒獎典禮，肝膽胰內科醫師戴嘉言獲個人醫療奉獻獎。有「原住民朋友健康守護神」之稱的他表示，投入偏鄉行車時多少會有事故，其中最感謝自己的太太和小孩，因他們須長期忍受並擔心自己的安全，直言「這是自己最對不起他們的地方」。

學生時期就投入偏鄉，戴嘉言行醫時也會以簡單的原住民語與當地患者溝通。而偏鄉患者就醫難，他也提出「病人不動醫師動」，靠主動出擊至當地提供醫療服務，能增加患者就醫的可近性，得以獲得更佳的治療。

獲獎時，戴嘉言爸爸與兒子合照直喊「超開心」，也笑說兒子是個「沒有時間觀念的醫師」，但他也不會因此感到擔心，反而鼓勵戴嘉言持續努力。

戴嘉言表示，自己在學生時期受老師啟蒙，同與老師及其他同學至偏鄉服務，實踐「不是只坐在診間，而是至偏鄉服務」的精神。同時對於將高雄桃源區的C型肝炎消滅，戴嘉言也說感謝第27屆醫療奉獻獎得主邱孟肇，以團隊做完100%篩檢，治療98%患者，說完他也自嘲等到C肝消滅，「自己就要失業了」。

戴嘉言說，有了治療C肝的基礎，即可拓展「外展門診」。透過組成醫療團隊，由司機載著醫師、藥師、護理師、行政人員等醫護人員上山，至泰武鄉、獅子鄉等地執行行醫任務。

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偏鄉 醫師 患者 團隊 健保

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