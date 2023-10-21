醫奉33／整形外科刀鋒帶情 簡守信獲特殊貢獻獎：入城鄉帶人心

第33屆醫療奉獻獎今舉行頒獎典禮，整型外科醫師兼台中慈濟醫院院長簡守信獲特殊貢獻獎。在頒獎台上，他親了自己的4個孫子，「未來希望還能親更多」，他也表示，看到自己的父母親、小孩及孫子，與先前在災區看到的小孩有極大的對比。災區孩童無辜空洞的眼神，讓他晚上睡覺都想哭，但只有哭解決不了問題，唯有凝聚力量，才能讓重新讓災區小孩的眼神再對焦。

在花蓮一待就是超過10年，簡守信曾表示，花蓮路大車子行駛速度快，發生車禍嚴重度也較嚴重，自己看到城鄉醫療的匱乏，便毅然決然留下。

簡守信也感慨社會中有太多看不見的醫療暗角，除在台灣行醫，也遠赴巴基斯坦等地協助賑災醫療。他說，「有災難，明天我就可以去，不會開天窗。」先前尼泊爾大地震，周日接到通知，隔周二就飛往當地，與日本等國的救難隊同時抵達。

簡守信笑著表示，他當時和太太報告要賑災，結果太太一點反應都沒有，完全了解他的個性及熱情所在。

對於如何在醫界堅持40年，他表示，能在醫界服務是一件很光榮的事，能夠與患者及家屬一起努力克服疾病與創造改變，「是何其有幸的事」，也希望能持續往前。

「上班拿刀，下班則拿鏟」，脫下白袍的簡守信回到家後改穿圍裙、背嬰兒。他說，外科醫師手都會動一動，甚至自嘲「縫衣服縫的不錯，炒菜也滿好的，力道也夠。」孫子看他下廚煎素蚵仔煎，翻鍋三翻兩翻後接住，眼神從來沒有那麼崇拜過。

簡守信引用歌曲「牽手」，表示「沒有風雨躲得過，沒有坎坷不必走，所以安心的牽你的手。」盼能為患者帶來正能量，即便自己累了一些，也都只是「還好的事」。

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