北部東部變天！ 鋒面+東北季風發威 大雨又降溫

今天鋒面通過及東北季風增強，北部及東半部轉為短暫陣雨的天氣，中央氣象署說，基隆北海岸、大台北山區及東北部地區雨勢較明顯，可能有局部大雨出現。中南部雲量增多，且台中也有零星降雨的機會。

氣溫方面，今天北部及東北部天氣轉涼，白天高溫降為26、27度，夜晚低溫為21度左右，整天感受偏涼；中南部及花東白天高溫為28至30度，低溫為21至23度，早晚涼白天溫暖，日夜溫差仍較大。

另外，中央氣象署說，風浪也明顯增強，嘉義以北、宜蘭、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖預估有9至10級強陣風，台南、花東沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。北部海面及台灣海峽浪高增加到3米左右，且有持續增強的趨勢。

至於今年第16號颱風三巴，今天凌晨2時中心位置在海口北北西方180公里海面上（鵝鑾鼻西方1170公里海面上），對台灣無影響。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天鋒面通過及東北季風增強，環境風場為東北風，迎風面擴散條件轉佳，南部位於下風處，汙染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；花東、宜蘭空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

明天、周日東北季風影響，北部、東北部地區高溫明顯下降，整天感受濕涼，其他地區早晚亦涼。迎風面的桃園以北、東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區則為多雲到晴，午後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨。

明天各沿海地區風力偏強，嘉義以北、宜蘭、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖預估有9至10級強陣風，台南、花蓮、台東沿海空曠地區亦有較強陣風；台灣附近各海面浪高來到3至4米左右，到周日風浪有減緩的趨勢。

下周一東北季風減弱，下周一至下周四環境漸轉為偏東風，降雨區域縮減為基隆北海岸及東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，天氣較穩定，午後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨。