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明天氣變臉雨區擴大又變涼 周末更有感降溫7度

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
明日鋒面通過加上東北季風增強，天氣明顯轉變，雨區擴大，中部以北、宜蘭留意降雨較明顯，各地氣溫也略降。示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片
明日鋒面通過加上東北季風增強，天氣明顯轉變，雨區擴大，中部以北、宜蘭留意降雨較明顯，各地氣溫也略降。示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片

中央氣象署表示，今天各地天氣穩定，可能有29至30度以上高溫出現。不過，明日鋒面通過加上東北季風增強，天氣明顯轉變，雨區擴大，中部以北、宜蘭留意降雨較明顯，各地氣溫也略降。到了周末，各地更有感降溫，白天高溫從30度降至23度、早晚低溫約21度，提醒外出除了帶傘，再多加件衣服，下周一起天氣回穩。

氣象署預報員劉沛滕表示，今天各地多雲到晴，天氣穩定，氣溫舒適到溫暖，僅中南部山區局部降雨、南部少部分地區少午後雷陣雨。

他說，明天鋒面通過台灣，東北季風增強，天氣明顯轉變，中部以北、宜蘭地區降雨明顯，其他地區如花東局部降雨，南部地區午後也有局部雷陣雨。另外，明天除了降雨情況，溫度亦漸下降，特別是北部地區因下雨關係，白天氣溫明顯下降，北部、中部、部分南部地區則略降。

劉沛滕也提醒，明天鋒面通過之後，沿海地區風力明顯增加，周五至周六，沿海空曠地區務必留意9至10強陣風。

周六至周日，桃園以北、東半部地區仍有降雨情況，中南部山區、南部山區午後局部雷陣雨。溫度方面，周六更明顯下降，中南部即使高溫也只有27至28度，北部、宜蘭、花蓮地區高溫23至24度，北部、東半部低溫20至21度，預計影響至周日。

劉沛滕表示，下周一至下周三，東北季風減弱，風向轉偏東風，東半部地區、基隆北海岸仍有局部降雨出現，西半部天氣大致穩定，僅中南部山區、部分南部地區午後局部雷陣雨。

隨著周一東北季風減弱，氣溫略為回升，北部高溫26至27度、中南部高溫也稍為上升，不過要留意日夜溫差。

未來一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
未來一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

高溫 東北季風

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