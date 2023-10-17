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中華電信攜手桃園聖保祿醫院 打造5G緊急救護綠色廊道

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
中華電信攜手聖保祿醫院打造救護車「5G綠色通道」，送傷患途中透過5G傳輸資訊，讓急診團隊能提早掌握狀況。記者鄭國樑／攝影
中華電信攜手聖保祿醫院打造救護車「5G綠色通道」，送傷患途中透過5G傳輸資訊，讓急診團隊能提早掌握狀況。記者鄭國樑／攝影

天主教桃園聖保祿醫院今天宣布與中華電信合作，首度為緊急救護系統導入5G網路切片先進服務，確保頻寬資源有效分配和基地台資源彈性調度，在救護車進入聖保祿醫院前必經路段提供專屬頻寬，打造全台首座「5G緊急救護綠色廊道」，確保救護車即時影像和傷患生命數據能順暢傳輸。

聖保祿醫院表示，中華電信透過國發會5G智慧城鄉補助計畫，完成精準醫療緊急救護系統，藉由5G實現救護車即時資訊上傳急診室戰情系統，有助於醫院提前掌握到院前傷患的狀況，並提早安排治療計畫。為確保救護車於行駛過程中，尤其在網路尖峰時段及路段皆能保持高速穩定的通訊傳輸，中華電信打造「5G緊急救護綠色廊道」，提高急救處置效率。

中華電信此次與聖保祿醫院共同合作，導入5G網路切片先進服務，在救護車前往聖保祿醫院的必經道路上，透過5G基地台建立「5G緊急救護綠色廊道」，運用無線資源劃分技術，可確保醫院和救護車之間有穩定的5G傳輸通道。

聖保祿醫療副院長王豐林說，急診室的醫護人員總是與時間賽跑，過往緊急救護多半需等患者送至醫院後，再由醫院急診室評估及處置，這次與中華電信合作，透過5G網路切片先進服務的通訊技術，可將患者在救護車上的處置及相關的生理資訊，即時回傳至急診室，做為檢傷護理師或急診醫師處置參考，藉此爭取更多救護時間，多一分機會挽救珍貴的生命。

中華電信企業客戶分公司總經理張本元表示，中華電信在智慧醫療領域不遺餘力，這次與聖保祿醫院合作導入5G網路切片先進服務，避免患者的重要資訊因為網路滿載而導致延遲，確實減少救援時間並增加準確度，挽救更多的生命。

張本元說，要特別感謝桃園消防局和聖保祿醫院，為這專案提供豐富的急診救護經驗，才能讓中華電信與大家共同攜手見證此刻創新急救模式和5G網路綠色廊道的實現。5G網路切片先進服務為緊急救護系統帶來重大突破，有助醫護人員挽救更多生命，提高救護效率。

「5G緊急救護綠色廊道」作用示意圖。記者鄭國樑／翻攝
「5G緊急救護綠色廊道」作用示意圖。記者鄭國樑／翻攝
打造「5G緊急救護綠色廊道」，可以提高急救處置效率。記者鄭國樑／攝影
打造「5G緊急救護綠色廊道」，可以提高急救處置效率。記者鄭國樑／攝影

救護車 患者

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