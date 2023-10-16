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我姓黃！Uber優步小黃號召「黃」姓用戶輸碼直送300元

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
姓黃的朋友看過來！Uber與合作車隊首次攜手祭出「姓黃搭優黃，就是這麼狂」優惠活動，邀請全台142萬黃姓民眾共襄盛舉。圖／Uber提供
姓黃的朋友看過來！Uber與合作車隊首次攜手祭出「姓黃搭優黃，就是這麼狂」優惠活動，邀請全台142萬黃姓民眾共襄盛舉。圖／Uber提供

歡慶Uber優步小黃於全台10城市上路，即日起推出「姓黃搭優黃，就是這麼狂」優惠活動，號召全台三大姓氏之一、與優步小黃的「黃」同姓民眾參與。姓黃的用戶現在就趕快打開Uber App，於「錢包」輸入優惠序號完成登錄，即可兌換1次單趟折抵上限300元優步小黃乘車優惠。而其他姓氏的用戶，只要推薦姓黃的好友加入，也可享5折乘車優惠。

根據內政部《全國姓名統計分析》，全台約有6%的人姓黃，預計超過142萬黃姓民眾有機會共襄盛舉此活動，而根據Uber全台用戶統計，「黃」姓用戶占比亦高達5%。即日起至10月22日期間，帳戶中文姓氏為「黃」或「黄」，英文姓氏為「Huang」或「Hwang」的Uber App用戶，輸入「我姓黃」優惠序號，成功登錄且符合資格者，將於48小時內收到1次單趟折抵上限300元優步小黃乘車優惠，優惠序號使用期限至10月31日。

而為擴大滿足所有用戶，Uber加碼祭出超狂好友推薦優惠，Uber App用戶即日起每成功推薦1位「黃」姓好友新用戶使用Uber App，即可享1趟5折乘車優惠，最高可折抵90元；而被推薦的新用戶黃姓朋友除了有機會參與「姓黃搭優黃」活動外，還可額外獲得2趟5折乘車優惠，單趟最高可折抵90元。

即日起姓氏為「黃」的用戶，只要打開Uber App輸入優惠序號完成登錄，就可兌換300元優步小黃乘車優惠，出門搭優黃就是這麼狂。圖／Uber提供
即日起姓氏為「黃」的用戶，只要打開Uber App輸入優惠序號完成登錄，就可兌換300元優步小黃乘車優惠，出門搭優黃就是這麼狂。圖／Uber提供
歡慶Uber優步小黃邁新里程碑，號召全台與優步小黃的「黃」同姓民眾參與「姓黃搭優黃，就是這麼狂」活動。圖／Uber提供
歡慶Uber優步小黃邁新里程碑，號召全台與優步小黃的「黃」同姓民眾參與「姓黃搭優黃，就是這麼狂」活動。圖／Uber提供
Uber加碼推超狂好友推薦優惠，用戶即日起每成功推薦一位「黃」姓好友新用戶使用Uber App，即可享一趟5折乘車優惠行程。圖／Uber提供
Uber加碼推超狂好友推薦優惠，用戶即日起每成功推薦一位「黃」姓好友新用戶使用Uber App，即可享一趟5折乘車優惠行程。圖／Uber提供

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