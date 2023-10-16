我姓黃！Uber優步小黃號召「黃」姓用戶輸碼直送300元
歡慶Uber優步小黃於全台10城市上路，即日起推出「姓黃搭優黃，就是這麼狂」優惠活動，號召全台三大姓氏之一、與優步小黃的「黃」同姓民眾參與。姓黃的用戶現在就趕快打開Uber App，於「錢包」輸入優惠序號完成登錄，即可兌換1次單趟折抵上限300元優步小黃乘車優惠。而其他姓氏的用戶，只要推薦姓黃的好友加入，也可享5折乘車優惠。
根據內政部《全國姓名統計分析》，全台約有6%的人姓黃，預計超過142萬黃姓民眾有機會共襄盛舉此活動，而根據Uber全台用戶統計，「黃」姓用戶占比亦高達5%。即日起至10月22日期間，帳戶中文姓氏為「黃」或「黄」，英文姓氏為「Huang」或「Hwang」的Uber App用戶，輸入「我姓黃」優惠序號，成功登錄且符合資格者，將於48小時內收到1次單趟折抵上限300元優步小黃乘車優惠，優惠序號使用期限至10月31日。
而為擴大滿足所有用戶，Uber加碼祭出超狂好友推薦優惠，Uber App用戶即日起每成功推薦1位「黃」姓好友新用戶使用Uber App，即可享1趟5折乘車優惠，最高可折抵90元；而被推薦的新用戶黃姓朋友除了有機會參與「姓黃搭優黃」活動外，還可額外獲得2趟5折乘車優惠，單趟最高可折抵90元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言