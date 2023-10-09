知名品牌火鍋店把消費者當白癡？ 網批「垃圾店家偷料沒人管」

大家有被當盤子的經驗嗎？一名網友在PTT氣憤表示點了知名品牌的火鍋，卻驚覺火鍋料變少又漲價，狠批「把消費者當白癡嗎？」

一名網友在PTT抱怨自己使用Uber Eats點了一份知名店家的剝皮辣椒雞鍋，吃到一半才發現料少一大堆，現在都給便宜的配料，而且自己才只吃到2種火鍋料，其他都是高麗菜和木耳，看了價格又發覺漲價。

原PO表示，漲價可以，但配料卻減少，痛批該餐飲集團是把消費者當白癡嗎？以前訂單平台上還可以選擇火鍋料與菜搭配方式，現在直接不給選，直呼「反正不差我這個消費者，以後不會再吃了，氣死人了！」

貼文一出，引起網友熱烈回應，許多網友都怒噴「超盤」、「叫外送的都盤」、「難吃到XX」、「比空虛還空虛」、「垃圾店家用外送會偷料沒人管」，也有網友留言「難怪股價一路走下坡」。

有一部分網友建議原PO吃火鍋CP值高的方法，「買2碗剝皮辣椒雞肉泡麵」、「寧願吃六扇門或石二鍋」、「漲價前就不常吃了，漲價後沒吃過，還不如自己煮」。