影／後「獵風者」衛星時代來臨 今晚8點56分與台灣地面站通聯

我國第一枚自製氣象衛星「獵風者」（Triton）今天上午9點36分在法屬圭亞那，搭乘亞利安公司的織女（VEGA）號火箭順利升空，國家太空中心主任吳宗信受訪時指出，獵風者預計今晚8點56分第一次經過台灣上空，並與地面接收站通聯，確認沒問題後，預計要數周時間才能正式執行任務。

吳宗信指出，獵風者已經入軌，每天大概經過台灣1次，但要今天晚上8時許跟地面接收站通聯確定本體、功能狀態都是在控制中後，還有最重要酬載GNSS-R沒問題，幾周後才有辦法正式執行任務。

吳宗信說，獵風者主要設計目的為量測海面風場，因海面風場資訊在實務上非常難取得，衛星在高空可以大面積、高頻率取得這些難取得資料，來補足量測氣象最重要的缺口。除了針對極端氣候，因獵風者是實驗衛星，將設定在印度洋、大西洋、太平洋比較偏北緯、低緯度的地方監測，一切正常後再擴展開到南緯，預計至少提供台灣、全球5年整個氣象科學界寶貴資料、增進氣象預測的準確度。

吳宗信表示，太空中心現正執行國家第三期計畫，除了獵風者氣象衛星以外，還有福衛8號、福衛9號。福衛8號是光學遙測衛星，類似現在的福衛5號，福為9號是微波衛星（合成孔徑雷達），在夜間也可以穿透雲層拍攝，因此未來總共有10顆以上衛星，高頻率守護台灣國土安全。

吳宗信指出，福衛7號GNSS-RO主要量測地表高度低空到50、60公里的溫度、濕度跟壓力分布資料，而獵風者GNSS-R（全球衛星導航系統的反射訊號接收儀），主要測量風場，加起來對氣象預測，尤其是極端氣候，還有颱風預測非常重要。

吳宗信說，藉由福衛3號、7號加上獵風者經驗，未來計畫把這些GNSS-RO、GNSS-R做成衛星模組的酬載，以後放在福衛8號、9號甚至未來的B5G通訊衛星等6顆衛星上面，組成超過10顆衛星，將可很快取得重要的衛星資料，除了貢獻全世界相關的氣象衛星研究和預測外，也可以直接貢獻中央氣象局氣候預測能力。

吳宗信也說，未來雖無發展相關氣象衛星計畫，但會利用現有衛星資源，把氣象酬載附掛在現有的衛星上面，就可以直接執行相關量測任務，不用再放多的衛星。