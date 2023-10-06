大巨蛋消防缺失8次嚴查今終過關 李四川：拚月底前取得使照

台北大巨蛋力拚年底試營運，北市消防局9月28日消防安檢未過，10月2、4日審查仍卡關，議員徐巧芯昨質詢指接獲陳情，大巨蛋防火型匯流排疑被換成不合格型號。消防局今四度就遠雄大巨蛋缺失複檢，副市長李四川稍早指出，大巨蛋消防缺失經８次嚴格查驗結果，已全部完成現場改善，今天複檢合格，預定10月下旬取得使照。

遠雄5月向市府報竣工，預計7月底取得使照，卻因建管及消防設備檢測未過，不斷延後時程。李四川今在媒體群組表示，今天複檢合格，消防局正續就書面文件部分進行最後查認，文件如查認合格後，將函請建管處核發使用執照，建管處整理使執文件時間需兩周，預定10月下旬取得使用執照。

遠雄集團副總經理楊舜欽表示，消防局今再針對大巨蛋缺失複檢，經過連日改善及測試，今日全數複查完畢，團隊後續會遵從相關法規定期安檢，絕不鬆懈，以求給全台人民最安全的大巨蛋。

至於MLB專家勘驗球場，楊舜欽說日前收到報告書，專家對賽場、草坪與紅土、牛棚、室內打擊練習籠，以及一般場地與設施五大項目審查，提出改善建議。

楊舜欽舉例，賽場重新丈量投手板與本壘板間的距離，應在60呎6吋，投手板也應比本壘板高10吋，現有投手板膨起需換新；紅土填充水平不符，須添加額外紅土保持平順；牛棚及室內打擊籠防護網，建議增加高度為11英尺；外界關心的「打者之眼」，顧問建議最小尺寸為40呎x 80呎，應橫跨兩層座位席。

楊舜欽強調，遠雄積極調整建議項目，「打者之眼」會在座椅區加設平光深色布幕，覆蓋該區座椅顏色，延伸到第二層座位區的第9排，投手板也已更換同於天母棒球場的廠牌，其餘已完成9成改善，未完成的客製化項目已和廠商溝通，預計10月中旬施作完成，以亞錦賽為目標，提供全台人民一個標準的國際賽場地。